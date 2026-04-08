Barcelona pierde 2-0 ante Atlético de Madrid en la ida de cuartos de final de Champions

El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (i), celebra con sus compañeros el primer gol del equipo rojiblanco por cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Barcelona perdió 2-0 este miércoles 8 de abril de 2026 ante Atlético de Madrid, en el Spotify Camp Nou de Barcelona, por la ida de los cuartos de final de la Champions League 2025/26. Julián Álvarez, de tiro libre, a los 45 minutos, y otro de Alexander Sorloth, a los 70, el Atlético tomó una ventaja importante en la ida.

Barcelona sufrió porque jugó con inferioridad numérica desde el minuto 44 por la expulsión de Pau Cubarsí. La roja al central catalán y el gol de falta directa del delantero argentino en la acción posterior marcaron un encuentro en el que el Barça dispuso de más ocasiones claras, como dos remates de Lamine Yamal y Joan Cancelo al palo, pero que liquidó el tanto del ariete noruego en el minuto 70.

Además del expulsado Cubarsí, tampoco jugará el partido de vuelta el rojiblanco Marc Pubill, que estaba apercibido y fue amonestado.