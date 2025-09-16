¿Qué partidos se juegan y dónde ver la Champions League, el martes 16 de septiembre?

Piero Hincapié integra la plantilla del Arsenal que visita en la primera jornada al Athletic de Bilbao, en la jornada del 16 de septiembre del 2025.

Las emociones de la Champions League se inician el martes 16 de septiembre del 2025. Durante la jornada se disputarán seis partidos, en horario que van desde las 11:45 hasta las 14:00 de Ecuador.

A las 11:45, el PSV de Países Bajos se enfrentará con Union Saint-Gilloise, equipo en el que milita el ecuatoriano Kevin 'La Rola' Rodríguez. A la misma hora, en Bilbao, el Athletic se enfrentará con el Arsenal de Londres.

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié integra la plantilla de los 'gunners'. El futbolista, formado en Independiente del Valle, espera por su debut. El sábado 13 de septiembre, estuvo en la banca de suplentes durante la victoria de su equipo ante el Nottingham Forrest, por 3-0, en la Premier League.

A las 14:00, Juventus recibe en Turín al Borussia Dortmund. A la misma hora, en Lisboa, el Benfica choca con el Qarabag. La jornada también tiene un enfrentamiento entre Tottenham y Villarreal.

El plato fuerte de la jornada es el duelo entre el Real Madrid, el equipo más ganador de la Champions, que se medirá con el Olympique de Marsella (14:00).

En el nuevo formato, cada equipo disputará ocho partidos en la primera fase: cuatro de local y cuatro de visitante. Los ocho mejores posicionados se clasificarán directamente a octavos de final. En cambio, los equipos ubicados desde el puesto nueve al 24 jugarán 'play offs' para determinar a otros ocho clasificados a la siguiente instancia.

¿Dónde ver los partidos de Champions League? En Ecuador se podrá mirar a través de Disney Plus, en streaming y de ESPN, en señal de cable.