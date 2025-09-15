Chelsea alista un nuevo contrato para blindar a Moisés Caicedo, la joya de la Tricolor

Moisés Caicedo lleva dos goles en cuatro partidos de la Premier League. En el Chelsea están complacidos con su rendimiento y su influencia en el grupo.

Moisés Caicedo brilla en el Chelsea. En las cuatro primeras jornadas de la Premier League, el volante ecuatoriano marcó dos goles en los cuatro primeros partidos. Además, es uno de los capitanes del equipo y se ha mantenido en cancha durante todos los compromisos.

Chelsea quiere recompensar la entrega y el talento de 'Niño Moi'. De acuerdo con información del periodista Fabrizio Romano, especialista en fichajes, en el Chelsea están muy complacidos con el volante ecuatoriano y quieren convertirlo en un símbolo y referencia para las próximas generaciones.

Según Romano, el Chelsea quiere negociar un nuevo contrato con Caicedo. Están contentos con su rendimiento. El club invirtió USD 142 millones por sus derechos deportivos. Pese al fuerte gasto creen que fue una gran apuesta.

"Les gusta su forma de liderar, la conducta y las habilidades y su conducta. Tiene un salario alto, pero probablemente el Chelsea le dará algo más" Fabrizio Romano / periodista italiano en Here we go podcast

Caicedo tiene un contrato hasta el 2031, en el Chelsea. El acuerdo se firmó en agosto del 2023. Luego de una primera temporada, con algunas vacilaciones, el jugador logró asentarse hasta convertirse en la gran referencia del equipo.