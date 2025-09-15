El ecuatoriano Jhonatan Narváez no correrá el Mundial de Ciclismo Ruanda 2025

Jhonatan Narváez no participará del Mundial de Ciclismo 2025. Él iba a participar en la prueba de ruta, que se correrá el domingo 28 de septiembre. Así lo anunció la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, en la jornada del 15 de septiembre.

El 'Lagarto', ciclista del poderoso equipo UAE, analizó sus posibilidades junto a los integrantes de su escuadra y decidió no actuar en la competencia. El Mundial de Ciclismo se correrá desde el 21 al 28 de septiembre en Ruanda.

Según informó la Federación de Ciclismo, el trazado de la prueba de ruta en línea, diseñado para escaladores, "no se ajusta plenamente a las fortalezas del corredor". "La evaluación fue cuidadosamente realizada por Jhonatan y su equipo, con el fin de garantizar un manejo responsable de su rendimiento".

La Federación aseguró en su comunicado que respetan la decisión del deportista, "reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlo en su desarrollo profesional, con la convicción de que seguirá representando con éxito al ciclismo ecuatoriano en las próximas competencias".

Richard Carapaz, Martín López y Jonathan Caicedo sí estarán en la Copa del Mundo de Ruanda 2025.