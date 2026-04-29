Preocupación en Atlético de Madrid y Argentina porque Julián Álvarez salió cojeando

El delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez se duele en el suelo durante el encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

Julián Álvarez, delantero del Atlético, ha sido sustituido por Alex Baena en el minuto 75 de partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal, tras estar una minutos cojeando por el césped.

El argentino llegó a sentarse en la hierba hasta que Simeone efectuó el cambio. La situación de Álvarez mantiene en vilo tanto al Atlético de Madrid como al cuerpo técnico de la Selección Argentina tras retirarse lesionado en la semifinal de la Champions League ante el Arsenal.

El delantero, que venía de una inactividad de cuatro partidos, forzó su regreso para el compromiso europeo y, pese a marcar un gol decisivo de penal, debió abandonar el campo con visibles muestras de dolor y una cojera que preocupa a semanas del inicio del Mundial 2026.

Se espera que los estudios médicos determinen en las próximas horas si se trata de una recaída muscular o una lesión de mayor gravedad que podría comprometer su participación en el cierre de la temporada.