Atlético de Madrid empata 1-1 ante Arsenal por la semifinal de ida de la Champions

MADRID, 29/04/2026.- El delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez (i) se escapa con el balón durante el encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de Champions

El Arsenal y el Atlético de Madrid empataron 1-1 en el Estadio Metropolitano por la semifinal de ida de la Champions League. Los "Gunners" lograron romper el cero en el marcador justo antes del entretiempo gracias a un gol de penalti convertido por Viktor Gyökeres en el minuto 44.

A pesar del empuje de la afición colchonera y los intentos de Julián Álvarez, el equipo de Mikel Arteta ha mostrado una solidez defensiva impecable, controlando la posesión y silenciando el feudo madrileño en este primer asalto por un boleto a la gran final. Piero Hincapié volvió a ser clave en el desarrollo del partido.

En el arranque del segundo tiempo, el equipo 'Colchonero' logró la igualdad. Julián Álvarez, de penal, empató el partido para el Atlético convirtiendo desde los once pasos. Todo el segundo episodio fue intenso, emocionante y con acciones en los dos arcos.

El partido de revancha será la próxima semana. Allí se resolverá la serie. Hincapié sueña con meterse en la final de la Champions y pelear por

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Alineación de Atletico de Madrid Tomado de redes sociales

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