Atlético de Madrid empata 1-1 ante Arsenal por la semifinal de ida de la Champions
Un gol de penal de Viktor Gyökeres, a los 44 para Arsenal, y otro de Julián Álvarez, a los 56, para el Atlético marcaron la igualdad 1-1
MADRID, 29/04/2026.- El delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez (i) se escapa con el balón durante el encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de Champions
EFE
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Fecha de publicación
29 abr 2026 - 15:21
El Arsenal y el Atlético de Madrid empataron 1-1 en el Estadio Metropolitano por la semifinal de ida de la Champions League. Los "Gunners" lograron romper el cero en el marcador justo antes del entretiempo gracias a un gol de penalti convertido por Viktor Gyökeres en el minuto 44.
A pesar del empuje de la afición colchonera y los intentos de Julián Álvarez, el equipo de Mikel Arteta ha mostrado una solidez defensiva impecable, controlando la posesión y silenciando el feudo madrileño en este primer asalto por un boleto a la gran final. Piero Hincapié volvió a ser clave en el desarrollo del partido.
En el arranque del segundo tiempo, el equipo 'Colchonero' logró la igualdad. Julián Álvarez, de penal, empató el partido para el Atlético convirtiendo desde los once pasos. Todo el segundo episodio fue intenso, emocionante y con acciones en los dos arcos.
El partido de revancha será la próxima semana. Allí se resolverá la serie. Hincapié sueña con meterse en la final de la Champions y pelear por
Alineación de Atlético de Madrid
Alineación de Arsenal
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