Willian Pacho y el PSG enfrentan al Bayern Múnich en semifinales de la Champions League

El Paris Saint-Germain (PSG), con el defensor ecuatoriano Willian Pacho como pilar fundamental, afronta este martes 28 de abril del 2026 uno de los retos más importantes de la temporada: la ida de las semifinales de la Champions League ante el Bayern Múnich. El juegos será desde las 14:00.

El encuentro, que tendrá lugar en el Parque de los Príncipes a las 14:00, marcará el inicio de una serie decisiva donde el vigente campeón europeo buscará dar el primer paso hacia la defensa de su título.

Pacho, quien se ha consolidado como una pieza inamovible en la zaga táctica de Luis Enrique, llega a este duelo tras una campaña impecable. Su solidez defensiva ha sido clave para que el equipo parisino alcance esta instancia del torneo.

Categoría Dato Total Promedio Goles Anotados 38 2.72 Goles Encajados 17 1.22 Posesión de Balón 63% - Precisión de Pases 90.5% - Balones Recuperados 549 39.2 Porterías a Cero 5 0.36 Fuente: Estadísticas oficiales UCL - Actualizado 27 de abril 2026

"El Bayern es un equipo muy difícil. Nos hace mucha ilusión estar aquí, porque sabemos el trabajo que costó llegar a esta etapa", declaró el central ecuatoriano, quien enfatizó la importancia de mantener la identidad del equipo: "Hay que prepararnos bien, confiar en nosotros y seguir nuestro estilo", dijo Pachito.

El Paris Saint-Germain (PSG) afronta este duelo en un momento de forma excepcional, acumulando ocho victorias en sus últimos nueve partidos. El conjunto parisino llega fortalecido tras haber superado con autoridad a rivales de la talla del Chelsea y el Liverpool en las rondas previas, demostrando una solidez colectiva que los posiciona como favoritos para avanzar.

Por su parte, el Bayern Múnich llega a París con la confianza de haber asegurado matemáticamente la Bundesliga. El gigante alemán tiene la mira puesta en repetir el histórico triplete que consiguieron en 2013 y 2020, lo que refuerza su estatus como un candidato temible al título de la Champions League