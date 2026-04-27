Manta dio la sorpresa y quitó el invicto a Universidad Católica en el Jocay por LigaPro

El Manta hizo respetar su casa y sacudió la tabla de posiciones este lunes 27 de abril del 2026. En un partido lleno de intensidad, el cuadro 'atunero' derrotó 1-0 a una Universidad Católica que llegaba invicta y como favorita, pero que no pudo descifrar el cerrojo defensivo de los locales en el estadio Jocay.

El grito degol en el Jocay no tardó en llegar. Apenas al minuto 12, el Manta FC capitalizó su agresividad inicial mediante una jugada que nació de la persistencia. Tras un centro punzante al área y una serie de rebotes que la zaga defensiva de la "Chatoleí" no logró despejar con solvencia, el balón quedó servido para Octavio Moscarelli.

Con gran olfato goleador y frialdad, el atacante conectó un remate certero que dejó sin opciones al guardameta rival, desatando la euforia en la grada manabita y marcando el camino para una victoria que, a la postre, resultaría histórica para las aspiraciones del cuadro "atunero"

Cuando la Universidad Católica intentaba reaccionar para buscar el empate, una entrada a destiempo de Luis Cangá sobre el borde del área terminó por sentenciar sus aspiraciones tácticas. Al minuto 45+1', el juez central no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa al zaguero central tras una falta que cortó un avance manifiesto de gol del Manta.

Tras el intenso duelo en el puerto manabita, ambos equipos ya visualizan sus próximos desafíos en la Fecha 12 de la LigaPro, programada para el domingo 3 de mayo. El Manta FC tendrá una de las pruebas más difíciles del campeonato al visitar a Barcelona SC en el estadio Monumental Banco del Pichincha, donde buscará aprovechar el envión anímico para seguir sumando fuera de casa.

Por su parte, la Universidad Católica regresará a Quito con la urgencia de recuperar terreno, enfrentando a Independiente del Valle en el Estadio Olímpico Atahualpa, en lo que promete ser el partido más atractivo de la jornada por la pelea en la parte alta de la tabla.

Alineación del Manta

Alineación del Manta ante Universidad Católica Tomado de redes sociales

Alineación de la Universidad Católica