Jack Grealish en el ojo de la tormenta: captan al jugador del Everton dormido en un bar

El nombre del futbolista Jack Grealish vuelve a los titulares, pero no por sus asistencias en una cancha. El mediapunta, actualmente en las filas del Everton bajo calidad de préstamo, ha sido el centro de las críticas tras filtrarse imágenes donde se le ve en estado de embriaguez en un establecimiento nocturno.

El incidente llega en un momento crítico, mientras el jugador lidia con una grave lesión en el pie que lo ha dejado fuera de la competición en el cierre de temporada

Según reportes, Grealish fue visto en un bar de la ciudad de Mánchester. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran al internacional inglés visiblemente afectado por el alcohol, llegando incluso a quedarse dormido.

Este comportamiento ha causado malestar entre los seguidores del Everton, especialmente considerando que el jugador llegó al club con la expectativa de relanzar su carrera. Su actual estado de recuperación, que requiere disciplina y descanso, parece haber sido ignorado durante esta salida nocturna.