El Chelsea publicó una fotografía del volante ecuatoriano Moisés Caicedo, uno de sus jugadores mejor puntuados.

El Chelsea Fútbol Club sorprendió este domingo 10 de agosto del 2025 a aficionados ecuatorianos con un gesto lleno de simbolismo. En su plataforma oficial compartió una imagen del mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo, acompañado de un mensaje en honor al 216 aniversario del Primer Grito de Independencia de Ecuador.

El gesto, celebrado por seguidores, reforzó la identidad del jugador y la afinidad del club inglés con su país natal. Moisés Caicedo, se ha consolidado como símbolo de orgullo ecuatoriano por su destacada participación con el club.

Moisés Isaac Caicedo Corozo, de 22 años, es actualmente el único futbolista ecuatoriano en el plantel del Chelsea. Desde su llegada al club en agosto de 2023, se ha establecido como una pieza clave en el mediocampo.

Esto ha sido confirmado por su incansable entrega en el campo, galardones como Jugador del Año del Chelsea 2024-25, y su contribución directa en la obtención de títulos como la Liga Conferencia y el Mundial de Clubes.

La publicación del club no solo celebra un hito histórico, sino que también muestra el compromiso de Caicedo con sus raíces y el orgullo de representar al Ecuador a nivel internacional.