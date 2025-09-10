Deportivo Cuenca venció a Aucas en penales y se clasificó a cuartos de final de Copa Ecuador

Deportivo Cuenca venció a Aucas por los octavos de final de la Copa Ecuador y avanza de ronda. El 'ídolo' quiteño empató 1-1 este miércoles 10 de septiembre del 2015 y superó a la escuadra quiteña en los penales.

El equipo azuayo, dirigido por Norberto Araujo, alargó su buen momento con la clasificación. Extendió su racha positiva sin conocer la derrota, incluido los cinco partidos del torneo nacional. La clasificación se logró con gran mérito y a pesar de que el lunes 8 de septiembre los jugadores hicieron público su reclamo por sueldos pendientes de julio y agosto.

El partido jugado en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de Quito, fue intenso. En el tiempo reglamentario se terminó 1-1 con muchas emociones en los dos arcos, pero con poco público en las gradas. El equipo cuencano fue el primero en abrir el marcador con un gol de Stalin Morocho, a los 38 minutos.

El tanto del empate llegó en el segundo tiempo en una acción individual del volante Michael Carcelén. En la tanda de penales falló Edson Reséndez y Deportivo Cuenca ganó 9-8 para clasificar a los cuartos de final de la Copa Ecuador.

El conjunto oriental atraviesa un mal presente en la LigaPro: suma tres caídas consecutivas que lo dejaron en la octava posición con 38 puntos, lejos de la zona de clasificación al hexagonal final. Ahora se quedó fuera de la Copa Ecuador.