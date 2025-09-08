IDV ya tiene fecha y horario definido para medir a Once Caldas por la Sudamericana

Independiente del Valle gobierna en la Liga Pro y quiere instalarse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Independiente del Valle se enfrentará con Once Caldas en la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Este lunes 8 de septiembre del 2025, la Conmebol informó las fechas y horarios de los cuatro partidos de la etapa.

Dos equipos brasileños, uno colombiano, un chileno, un peruano, un chileno, un boliviano y un ecuatoriano (IDV) pelean por ganar la corona.

Independiente del Valle será primero local ante Once Caldas. El partido se jugará el miércoles 17 de septiembre del 2025, a las 19:30. En tanto, el juego de vuelta se realizará en Manizales, una semana después, el miércoles 24, en el mismo horario.

Independiente del Valle eliminó en los octavos de final a Mushuc Runa, en el duelo ecuatoriano de la etapa. En cambio, Once Caldas dejó fuera de combate a Huracán de Argentina, en donde ataja el ecuatoriano Hernán Galíndez.

La Copa Sudamericana entrega USD 700. 000 en esta fase. En octavos de final, IDV recibió USD 600.000 y antes, en los 'playoffs' se llevó USD 500.000. Los rayados ya ganaron el torneo continental en el 2019 y el 2022.