Los partidos de octavos de final de la Copa Ecuador ya tienen fechas y horarios definidos

Rafa Romo, golero de Universidad Católica en acción. El cuadro 'camaratta' jugará como visitante ante la Liga de Portoviejo, el 1 de octubre del 2025.

La Copa Ecuador ya tiene definidas las fechas y horarios de los partidos de octavos de final. Los 16 mejores equipos buscan avanzar en un torneo que registró sorpresas, como la temprana eliminación de Barcelona, en manos del Cuenca Juniors, el campeón del ascenso de Azuay.

Los octavos de final de la Copa Ecuador se disputarán desde el 10 de septiembre al 9 de octubre del 2025. Los dos primeros equipos en saltar a la cancha son Aucas y Deportivo Cuenca. Las escuadras de la A rivalizarán el miércoles 10, desde las 19:00 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Una semana después, el 17 de septiembre del 2025, los Leones del Norte, equipo de la Serie B del fútbol local, se medirá con Emelec, en el estadio Olímpico de Ibarra. El partido se jugará a las 16:00.

Otros equipos como Universidad Católica saltarán a la cancha del estadio Reales Tamarindos, el 1 de octubre del 2025, para enfrentarse a Liga de Portoviejo. En tanto, Liga de Quito se medirá como visitante ante San Antonio de Ibarra.

El partido se jugará en el estadio Olímpico de Ibarra desde las 19:00. El líder de la Liga Pro, el Independiente del Valle chocará con el Gualaceo, el 8 de octubre. El partido será en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca.

Así se jugarán los octavos de final de la Copa Ecuador

Aucas vs. Deportivo Cuenca / 10 de septiembre / 19:00/ Estadio Gonzalo Pozo

Leones del Norte vs. Emelec/ 17 de septiembre/ 16:00/ Estadio Olímpico Ibarra

9 de Octubre vs. El Nacional/ 18 de septiembre/ 17:00/ Estadio TBC

Cuenca Juniors vs. La Cantera/ 24 de septiembre / 16:00/ Estadio A. Serrano

Liga (P) vs. U. Católica/ 1 de octubre/ 19:00/ Estadio Reales Tamarindos

D. Santo Domingo vs. G. City / 2 de octubre/ 19:00/ Estadio Etho Vega

Gualaceo vs. Ind. del Valle / 8 de octubre/ 19:00/ Estadio A. Serrano

San Antonio vs. Liga de Quito / 9 de octubre/ 19:00/ Estadio Olímpico de Ibarra