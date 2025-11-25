U. Católica vs. Cuenca Juniors: los camarattas quieren sacar ventaja en la semifinal de ida

José Fajardo es una de las cartas de gol de Universidad Católica. El cuadro camaratta se enfrenta el martes 25 de noviembre a Cuenca Juniors, en la cancha de Teleamazonas.

Universidad Católica se enfrenta con Cuenca Juniors en el estadio Atahualpa. El partido se juega el martes 25 de noviembre del 2025. Teleamazonas transmite el juego, a nivel nacional y en señal abierta, desde las 18:45.

El cuadro 'camaratta' se enfrenta a la sensación del torneo. Cuenca Juniors eliminó a Barcelona, en los octavos de final y a 9 de Octubre en los cuartos de final. El elenco azuayo, además, está en las instancias decisivas del ascenso a la Serie B. El cuadro de Leonardo Vanegas es una amenaza seria para Católica.

El técnico Diego Martínez tuvo palabras de elogio para el cuadro azuayo. Destacó la experiencia de jugadores como Roberto 'Tuka' Ordóñez, Jesús Preciado o el nigeriano Feyiseitan Asagidigbi, figura ante Barcelona, son los jugadores desequilibrantes en la plantilla.

Universidad Católica reservó a varios de sus futbolistas titulares en el partido del viernes 21 de noviembre del 2025 ante Libertad de Loja. Habituales estelaristas como Jerónimo Cacciabue, Azarías Londoño, José Fajardo y John Chancellor