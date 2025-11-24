Hinchas del Arsenal ya crearon un cántico especial para el ecuatoriano Piero Hincapié

Los hinchas del Arsenal han compuesto una barra dedicada al ecuatoriano Piero Hincapié, quien se ha ganado un lugar entre los favoritos de la afición tras sus sólidas actuaciones en la Premier League.

El cántico, que ya empieza a escucharse en los alrededores del Emirates Stadium y en redes sociales, destaca la conexión que el defensa ha generado con la hinchada en muy poco tiempo.

La barra, coreada con entusiasmo por los seguidores “gunners”, dice:

“El Arsenal se emociona cuando te ve jugar, es extraño que este sentimiento crece más y más, porque nunca hemos tenido un jugador de Ecuador… Pieeerooo Hincapié.”

El gesto marca un hito simbólico: Hincapié se convierte en uno de los pocos futbolistas ecuatorianos que inspiran un cántico oficial dentro de un club inglés de élite. La letra hace referencia directa al orgullo que sienten los aficionados por contar, por primera vez, con un jugador de Ecuador en sus filas.

Desde su llegada, Hincapié ha sido elogiado por su velocidad, anticipación y capacidad de adaptación al sistema de Mikel Arteta. Su desempeño ha impulsado a la hinchada a adoptarlo rápidamente como uno de los nombres destacados de la temporada.

En redes sociales, varios videos muestran a grupos de fanáticos cantando la nueva barra, que podría convertirse en uno de los himnos más escuchados en los partidos del Arsenal durante el resto del año. La acogida evidencia el impacto del ecuatoriano en el club y el creciente reconocimiento internacional de su carrera.