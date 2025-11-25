Ecuador arrasa en la lucha libre femenina de los Juegos Bolivarianos con cuatro oros

Ecuador arrasó, el lunes 24 de noviembre del 2025, en la lucha libre femenina de los vigésimos Juegos Bolivarianos al lograr cuatro medallas de oro de la mano de la medallista olímpica Lucía Yépez, la campeona mundial Génesis Reasco, Luisa Valverde y Jacqueline Mollocana.

Las ecuatorianas demostraron su dominio en esta disciplina sobre sus rivales latinoamericanas en estos Juegos que congregan en Lima y Ayacucho (Perú) a deportistas de dieciesiete países de América Latina.

Yépez, medalla olímpica de plata en París 2024, venció en la final de los -53 kilos por un contundente 10-0 a la venezolana Alexa Álvarez, que se quedó con la medalla plateada.

'La Tigra' Yépez cumplió con las expectativas de favorita y se alzó con el triunfo en una categoría donde la medalla de bronce se la adjudicó la panameña Yusneiry Agrazal, quien en la batalla por el tercer escalón de podio arrasó por 10-0 a la boliviana Ana Gonzáles.

La ecuatoriana, natural de la población de Mocache, en la provincia de Los Ríos, ganó sus cuatro batallas del torneo al imponerse en la fase de clasificación en un primer momento a la misma venezolana Álvarez (3-0) y a la peruana Ana Lucía Álvarez (2-0) y luego deshacerse en las semifinales de la boliviana González (4-0).

Por su parte, Reasco, vigente campeona mundial, venció en un torneo de todos contra todos a las cuatro rivales que se encontró en el velódromo de la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima para llevarse el oro por delante de la venezolana María José Acosta, que fue plata; y la colombiana Tatiana Rentería, que se llevó el bronce.

La ecuatoriana hizo un pleno de cuatro triunfos al derrotar a la dominicana Emelyn Bautista, a la venezolana Acosta (4-5), a la peruana Aomi Tais Riques (6-0) y a la colombiana Rentería (10-0), medalla de bronce en París 2024.

Por su parte, en los -57 kilos, Luisa Valverde se llevó el oro al ganar en la final a la venezolana Mayra Parra por 3-1, mientras que el bronce se lo llevó la colombiana Andrea González al vencer a la dominicana Yocleidy Ramírez (0-2).

Asimismo, en la categoría hasta los 50 kilos, Mollocana ganó a sus cuatro rivales de la categoría en una rondo todas contra todas, en la que se impuso a la venezolana Nohalis Loyo (6-4), a la peruana Nathaly Herrera (4-7), a la boliviana Yesica Mamani (0-13) y a la colombiana Alisson Camila (0-3).

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima (Perú) con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.