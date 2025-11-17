EN VIVO: Emelec vs. Liga de Quito juegan la primera semifinal de la Copa Ecuador

Emelec es local ante Liga Deportiva Universitaria, en la primera semifinal de la Copa Ecuador, edición 2025

Emelec se enfrenta con Liga Deportiva Universitaria, en el partido de ida de la semifinal de la Copa Ecuador. Los eléctricos vencieron a Guayaquil City, en cuartos de final, mientras que los albos eliminaron a Deportivo Cuenca.

32' Un juego intenso de ida y vuelta Albos y eléctricos protagonizan un juego de mucha intensidad. Emelec mantiene la ventaja y se defiende con orden.

20' Remate de Alvarado: Liga se acerca El cuadro albo prueba la seguridad de Pedro Ortiz. Liga adelanta las líneas para intentar buscar el empate.

5' Gol de Emelec: Alfonso Barco pone el 1-0 El peruano Alfonso Barco pone la primera del partido, en un inicio de juego frenético. Emelec se adelanta en la primera semifinal.

2' Lisandro Alzugaray remata desviado Liga tuvo la primera: Lisandro Alzugaray remató desviado. La primera clara oportunidad de los albos en el partido.

00' Se inicia el partido en el estadio Capwell El árbitro Lenin Quiñónez da la orden. Ya se juega en el estadio Capwell: primera semifinal entre Emelec y Liga Deportiva Universitaria

Esta es la alineación de la 'U' para el compromiso:

Estos son los titulares del 'Ballet' para el juego: