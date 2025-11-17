Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Copa Ecuador

EN VIVO: Emelec vs. Liga de Quito juegan la primera semifinal de la Copa Ecuador

Los eléctricos reciben a los albos en el juego de ida, en el estadio Capwell. Todas las incidencias del partido, minuto a minuto. 

Emelec es local ante Liga Deportiva Universitaria, en la primera semifinal de la Copa Ecuador, edición 2025

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

17 nov 2025 - 19:33

Emelec se enfrenta con Liga Deportiva Universitaria, en el partido de ida de la semifinal de la Copa Ecuador. Los eléctricos vencieron a Guayaquil City, en cuartos de final, mientras que los albos eliminaron a Deportivo Cuenca. 

  • 17/11/2025

    19:33

    32' Un juego intenso de ida y vuelta

    Albos y eléctricos protagonizan un juego de mucha intensidad. Emelec mantiene la ventaja y se defiende con orden. 

  • 17/11/2025

    19:20

    20' Remate de Alvarado: Liga se acerca

    El cuadro albo prueba la seguridad de Pedro Ortiz. Liga adelanta las líneas para intentar buscar el empate. 

  • 17/11/2025

    19:05

    5' Gol de Emelec: Alfonso Barco pone el 1-0

    El peruano Alfonso Barco pone la primera del partido, en un inicio de juego frenético. Emelec se adelanta en la primera semifinal. 

  • 17/11/2025

    19:02

    2' Lisandro Alzugaray remata desviado

    Liga tuvo la primera: Lisandro Alzugaray remató desviado. La primera clara oportunidad de los albos en el partido. 

  • 17/11/2025

    19:00

    00' Se inicia el partido en el estadio Capwell

    El árbitro Lenin Quiñónez da la orden. Ya se juega en el estadio Capwell: primera semifinal entre Emelec y Liga Deportiva Universitaria 

Esta es la alineación de la 'U' para el compromiso:

Estos son los titulares del 'Ballet' para el juego: 

