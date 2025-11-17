EN VIVO: Emelec vs. Liga de Quito juegan la primera semifinal de la Copa Ecuador
Los eléctricos reciben a los albos en el juego de ida, en el estadio Capwell. Todas las incidencias del partido, minuto a minuto.
Emelec es local ante Liga Deportiva Universitaria, en la primera semifinal de la Copa Ecuador, edición 2025
17 nov 2025 - 19:33
Emelec se enfrenta con Liga Deportiva Universitaria, en el partido de ida de la semifinal de la Copa Ecuador. Los eléctricos vencieron a Guayaquil City, en cuartos de final, mientras que los albos eliminaron a Deportivo Cuenca.
17/11/2025
19:33
32' Un juego intenso de ida y vuelta
Albos y eléctricos protagonizan un juego de mucha intensidad. Emelec mantiene la ventaja y se defiende con orden.
17/11/2025
19:20
20' Remate de Alvarado: Liga se acerca
El cuadro albo prueba la seguridad de Pedro Ortiz. Liga adelanta las líneas para intentar buscar el empate.
17/11/2025
19:05
5' Gol de Emelec: Alfonso Barco pone el 1-0
El peruano Alfonso Barco pone la primera del partido, en un inicio de juego frenético. Emelec se adelanta en la primera semifinal.
17/11/2025
19:02
2' Lisandro Alzugaray remata desviado
Liga tuvo la primera: Lisandro Alzugaray remató desviado. La primera clara oportunidad de los albos en el partido.
17/11/2025
19:00
00' Se inicia el partido en el estadio Capwell
El árbitro Lenin Quiñónez da la orden. Ya se juega en el estadio Capwell: primera semifinal entre Emelec y Liga Deportiva Universitaria
Esta es la alineación de la 'U' para el compromiso:
Estos son los titulares del 'Ballet' para el juego:
