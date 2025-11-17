El emotivo regalo de Liga de Quito para Yusuke, el ferviente hincha japonés de la 'U'

Yusuke Iwata (derecha) posa con su camiseta de Liga Deportiva Universitaria junto a Gabriel Villamil, seleccionado boliviano y volante del cuadro azucena.

Liga Deportiva Universitaria tuvo un particular gesto de cariño con Yusuke Iwata, su fiel hincha japonés. En la jornada del lunes 17 de noviembre del 2025, el aficionado recibió de manos del volante boliviano Gabriel Villamil, la camiseta edición 2025 del conjunto universitario.

"Le hicimos llegar un regalo a uno de nuestros hinchas más fieles", posteó en sus redes sociales el cuadro universitario, semifinalista de Copa Ecuador, durante la jornada del lunes 17 de noviembre.

Los albos aprovecharon la presencia de Bolivia en territorio japonés para hacer llegar el presente al seguidor asiático. Fue Gabriel Villamil, volante de Liga Deportiva Universitaria, quien entregó la prenda a Iwata.

¿Por qué un japonés es hincha de Liga de Quito?

Yusuke Iwata lleva en su corazón al fútbol ecuatoriano y a Liga Deportiva Universitaria. Él nació en Tottori, la ciudad que recibió a la Selección en el Mundial del 2002. Entonces, Iwata tenía apenas 15 años.

El entonces adolescente quedó fascinado con la cultura ecuatoriana y, cuando en el 2008, Liga de Quito jugó el Mundial de Clubes en su país, se acercó más al fútbol local y se enamoró del cuadro azucena.

Yusuke junto a Luis Zubeldía, extécnico de Liga Deportiva Universitaria, en el complejo de Pomasqui, durante su visita, en el 2015. IG: Yusuke Iwata

Desde entonces, Iwata ha viajado hasta en seis ocasiones al país para mirar los partidos de la 'U'. En sus visitas pudo visitar el complejo deportivo de Pomasqui, ahora conocido como Edgardo Bauza y también el estadio Rodrigo Paz Delgado. Habitualmente, está pendiente de las campañas del conjunto albo, tanto en el Campeonato ecuatoriano, como en las copas internacionales.