Duras sanciones para Jhon Perlaza y Ciudad de Yantzaza tras agresión a árbitro con piedra

Un arbitro fue agredido en un partido de la Segunda Categoría

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), junto a la directiva del Club Deportivo Ciudad de Yantzaza y el gremio arbitral, han reaccionado con máxima severidad imponiendo suspensiones deportivas, la inhabilitación del escenario deportivo y el inicio de acciones penales contra el responsable.

En el ámbito deportivo, la Comisión Disciplinaria de la FEF dictó medidas cautelares inmediatas al aplicar 60 días de suspensión preventiva al futbolista Jhon Michel Perlaza. La sanción le impide al jugador ejercer cualquier actividad ligada al balompié profesional mientras se resuelve el expediente definitivo.

Asimismo, el organismo rector castigó a Ciudad de Yantzaza con la suspensión de su reducto, el estadio Municipal Juan Galarza Márquez, durante el mismo periodo de dos meses.

Paralelamente, la directiva de Ciudad de Yantzaza tomó la determinación institucional de rescindir de manera definitiva el contrato del agresor.

Mediante un comunicado oficial, el club repudió la violencia en los escenarios deportivos, anunció la expulsión inmediata de Perlaza de su plantilla y confirmó que asumió los gastos médicos iniciales del colegiado herido, marcando una postura de cero tolerancia ante la conducta antideportiva.

Comunicado oficial - Ascenso Nacional https://t.co/z1C7hM5TOC https://t.co/4t7ADZLUxs — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) October 21, 2026

A la par del castigo deportivo e institucional, el caso ha escalado a la justicia ordinaria con una inminente acción penal. La Agremiación de Árbitros del Ecuador ratificó que presentará una denuncia formal contra el deportista por el delito de agresión física.

Con este proceso judicial, el gremio busca asegurar sanciones penales que sienten un precedente ejemplar para blindar la integridad física de los jueces en el Ascenso Nacional.

Las severas medidas disciplinarias y legales son el resultado de los violentos hechos ocurridos durante el cotejo entre Ciudad de Yantzaza y Río Aguarico FC.

En el desarrollo del encuentro de la Segunda Categoría, Perlaza —ubicado en la zona del banco de suplentes— recogió proyectiles del suelo y los arrojó deliberadamente hacia la terna arbitral, alcanzando de lleno el rostro del juez asistente.

El impacto de la piedra causó un severo traumatismo en la zona pómulo-orbitaria de Ojeda, obligando a la suspensión momentánea del partido para brindarle asistencia médica de urgencia.

El réferi tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario para descartan lesiones óseas graves. Aunque el choque deportivo culminó con victoria 1-0 para la visita, las drásticas sanciones posteriores marcan el verdadero desenlace de esta jornada.