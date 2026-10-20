Violencia en Segunda Categoría: Árbitro es agredido con una piedra en Zamora Chinchipe

Un acto de violencia empañó la jornada del fútbol ecuatoriano durante la tercera fecha del grupo D del ascenso de la Segunda Categoría. Durante el encuentro disputado entre el Club Deportivo Ciudad de Yantzaza y Río Aguarico FC, el juez de línea Lenin Ojeda resultó agredido físicamente tras recibir un impacto directo de una piedra lanzada desde la zona del banco de suplentes del equipo local.

El lamentable hecho tuvo lugar en las instalaciones del estadio Municipal Juan Galarza Márquez, situado en el cantón Yantzaza, en Zamora Chinchipe. La agresión ocurrió en pleno desarrollo del partido, en un momento de tensión en el que integrantes del cuerpo técnico y jugadores del conjunto local se encontraban reclamando de manera una decisión reglamentaria al árbitro central.

Terrible lo que pasó en Segunda Categoría. Agresión al asistente número 1 por parte de un jugador. Toda la información en videos e imágenes que adjunto. Que caiga todo el peso de la ley contra el agresor. https://t.co/vgCe026Ied — Joaquín Saavedra (@joacosaavedraq) October 20, 2026

El suceso quedó registrado en video y fue difundido a través de redes sociales. En el video se distingue con claridad cómo un futbolista del equipo local busca objetos contundentes en el suelo y arroja una piedra que impacta directamente en el rostro del juez de línea, provocando que este cayera inmediatamente al piso.

Ante la gravedad del golpe, el propio director técnico de Ciudad de Yantzaza tuvo que intervenir para solicitar la presencia de los paramédicos al percatarse de la agresión originada desde su área.

Ojeda, el asistente agredido, presentó una inflamación y un hematoma visible en el lado izquierdo de la cara, por lo que requirió atención primaria dentro del campo de juego antes de ser evacuado de emergencia.

Posteriormente, el asistente arbitral fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario para someterse a revisiones y exámenes especializados.

Reportes preliminares señalaron que la fuerza del impacto le habría provocado una posible fractura en el pómulo, a la espera de un diagnóstico y parte médico oficial que determine la severidad exacta de sus lesiones.

El incidente generó un fuerte rechazo en la opinión pública y en las plataformas digitales, donde aficionados y periodistas exigen sanciones ejemplares. Pese a la magnitud del ataque, hasta el momento ni la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ni la directiva del Club Deportivo Ciudad de Yantzaza se han pronunciado de forma oficial ni han anunciado medidas disciplinarias en contra del jugador agresor.