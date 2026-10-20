FEF y Universidad Católica se reunieron para analizar el arbitraje en el fútbol ecuatoriano

Los dirigentes de la FEF con los representantes d ela Universidad Católica.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), a través del presidente de la Comisión de Árbitros, Néstor Pitana, sostuvo una importante reunión de trabajo con directivos y representantes del club Universidad Católica.

El objetivo principal del encuentro fue revisar detalladamente diversas jugadas y acciones de juego planteadas previamente por la directiva del conjunto capitalino.

Esta jornada de análisis responde de manera directa al firme compromiso que ha asumido la FEF con la transparencia, la imparcialidad y la apertura institucional.

Con este tipo de iniciativas, el organismo rector busca generar canales formales de comunicación que permitan abordar los reclamos de las instituciones deportivas de manera técnica, rigurosa y constructiva.

Durante la sesión, Pitana y los delegados de Universidad Católica evaluaron videos, repeticiones e interpretaciones reglamentarias de jugadas específicas que generaron dudas o controversia en jornadas recientes.

El análisis técnico permitió contrastar el criterio aplicado en cancha por los árbitros con el marco normativo vigentes de la FIFA y el IFAB.

El diálogo abierto entre los dirigentes y el máximo responsable del arbitraje nacional abre espacios clave para el aprendizaje mutuo.

Para los clubes, representa la oportunidad de comprender a fondo las directrices que guían las decisiones arbitrales; para la Comisión, es un insumo valioso para identificar aspectos de mejora constante en el juzgamiento de los partidos.

Néstor Pitana, quien asumió la dirección de la Comisión de Árbitros con la meta de modernizar y elevar el nivel del referato ecuatoriano, destacó la disposición de Universidad Católica para canalizar sus inquietudes formalmente.

El exárbitro internacional enfatizó que las puertas del organismo están abiertas para todos los clubes que busquen el diálogo técnico y respetuoso.

La iniciativa forma parte de un plan integral impulsado por la FEF para fomentar un clima de confianza dentro de las competiciones locales.

Al involucrar activamente a los equipos en estas mesas de trabajo, se busca reducir la tensión mediática derivada de los fallos arbitrales y construir un entorno más profesional para la toma de decisiones.

Tanto la dirigencia de la "Chatoleí" como los representantes de la federación coincidieron en que este tipo de reuniones contribuyen de forma significativa al crecimiento general del fútbol ecuatoriano.

La claridad y el intercambio de criterios benefician la deportividad, fortalecen la competencia y elevan la calidad del espectáculo deportivo en el país.

Con estos encuentros periódicos, la FEF reafirma su intención de mantener una relación fluida, democrática y transparente con todas las instituciones afiliadas, sentando las bases para una evolución sostenida en la capacitación de los jueces y en la justicia deportiva del campeonato nacional.