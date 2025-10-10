El ecuatoriano Kendry Páez aparece en comercial de Messi; ¿el futuro 10 de América?

Kendry Páez es considerado uno de los volantes de mayor proyección en Sudamérica. El actual volante del Racing de Estrasburgo de Francia apareció este viernes 10 de octubre del 2025, en una de las cartas de Lionel Messi, en un comercial grabado por la firma deportiva que patrocina al astro del fútbol mundial.

En el video de 33 segundos se mira a Lionel Messi barajando cartas en las que aparecen nombres de jugadores de talento que serán en el futuro del fútbol. Entre ellos están Nico Paz, Andrey Santos, Brajan Gruda, y también aparece Kendry Páez.

Páez, de 18 años, pertenece a Chelsea, pero juega a préstamo en Racing con buen suceso: en el equipo de Liam Ruiseñor actúa como volante interior, volante exterior e incluso como falso 9.

En la jornada del viernes 10 de octubre, Páez jugara con la Selección de Ecuador en el partido ante Estados Unidos, en Austin Texas. Teleamazonas transmite el partido, en diferido