¿Cuándo juega la Selección de Ecuador su partido amistoso con EE.UU. por la fecha FIFA?

Ecuador se medirá a Estados Unidos en un partido amistoso en el Q2 Stadium de la ciudad de Austin, Texas, por la fecha FIFA de octubre de 2025. La Tricolor buscará seguir sumando puntos para ascender en el ranking FIFA.

La Selección disputará cuatro amistosos antes del Mundial que se levará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, el 11 de junio al 19 de julio del 2026. Sus rivales serán los tres anfitriones.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece buscan la victoria para seguir sumando puntos en el ranking FIFA que les prodría ubicar en el Bombo 2 para el sorteo de la Copa del Mundo. Actualmente, se encuentra en el puesto 46.

Para este encuentro no contará con Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Gonzalo Plata por molestias físicas. Mientras que Cristhian Loor, arquero del Botafogo, tendrá su primera convocatoria a la selección mayor.

El partido amistoso será a las 19:30 del viernes 10 de octubre. Será transmitido en señal abierta por Teleamazonas (en diferido).

Los próximos encuentros de preparación serán el 14 de octubre con México, el 13 de noviembre con Canadá y el 18 de noviembre con Nueva Zelanda.