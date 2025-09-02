¿Qué bajas tiene Paraguay para su partido ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas?

Kendrya Páez intenta arrebatar el esférico a Miguel Almirón de Paraguay, en el partido jugado en octubre del 2024 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Con la llegada del delantero del Brighton inglés Diego Gómez y del defensa del Dinamo Moscú Juan Cáceres, la selección de Paraguay completó este martes 2 de agosto su plantilla de 27 jugadores para el partido del jueves 4 ante Ecuador de la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

Los elegidos por el técnico argentino Gustavo Alfaro se han sumado desde el domingo 31 a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), ubicado en la localidad de Ypané (a unos 30 kilómetros de Asunción)

A su llegada al aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, Gómez dijo a periodistas que las expectativas de cara al compromiso, que podría definir el retorno de la Albirroja a la Copa del Mundo, "son muy buenas".

¿Qué bajas tiene Paraguay para medir a Ecuador?

Cáceres, por su parte, lamentó la ausencia de su compañero en la defensa Fabián Balbuena, del Gremio, quien se perderá por lesión el partido en Asunción y el cotejo del martes 9 de septiembre ante Perú, como visitante.

También quedaron fuera de la convocatoria Julio Enciso, del Racing francés; Mathías Villasanti del Gremio; e Isidro Pitta, del Red Bull Bragantino brasileño.

Otro ausente de último momento fue Hugo Cuenca, del Genoa italiano, quien fue convocado por Alfaro pero se perderá los últimos dos partidos por una "lesión traumática en el músculo recto femoral", informó la APF.