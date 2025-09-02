Piero Hincapié llegó a Buenos Aires; la Tricolor está completa para su partido ante Paraguay

Piero Hincapié fue el último jugador en incorporarse a la Selección ecuatoriana que se entrena en Buenos Aires. Ecuador visitará a Paraguay, el jueves 3 de agosto del 2025, en Asunción.

Ecuador ya se entrena con todos sus jugadores en Buenos Aires. En la jornada del 2 de septiembre, el equipo se completó con la llegada del defensa central Piero Hincapié. El jugador acaba de ser transferido al Arsenal de la Premier League.

Hincapié, de 23 años, recibió el cariño de sus compañeros a su llegada a la concentración tricolor en la capital argentina. La Tri solo esperaba al zaguero esmeraldeño para emprender el viaje hasta Asunción, Paraguay.

La Selección visitará el jueves 3 de septiembre del 2025 a Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco. El partido se iniciará a las 18:30 (hora de Ecuador). Teleamazonas transmite el compromiso, en diferido.

El partido tendrá un lleno total en el estadio Defensores del Chaco. Si Paraguay gana podrá clasificarse al Mundial de Norteamérica 2026. Ecuador en cambio, a criterio del entrenador Sebastián Beccacece, quiere prepararse de la mejor manera para llegar al Mundial en plenitud futbolística.

La Tricolor confía en su bloque defensivo como una de sus principales armas. Joel Ordóñez, del Brujas de Bélgica; Hincapié, nuevo jugador del Arsenal y Willian Pacho, campeón de la Champions con PSG.