Paraguay vs. Ecuador y Argentina vs. Venezuela, en la cancha de Teleamazonas

Alan Franco (izquierda) disputa el balón con Álex Arce, de Paraguay, en el partido jugado en Quito, en octubre del 2024 por las Eliminatorias Sudamericanas.

Las Eliminatorias al Mundial 2026 se viven en la cancha de Teleamazonas. La fecha 17 se jugará íntegramente el jueves 3 de septiembre del 2025. Equipos como Paraguay, Uruguay y Colombia buscan su paso a la Copa del Mundo.

Ecuador, segundo en la tabla de posiciones, con 25 puntos, ya alcanzó su boleto para el torneo de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el equipo de Sebastián Beccacece quiere seguir sumando puntos para quedar bien ubicado en la tabla, de cara al proceso mundialista.

Teleamazonas transmitirá dos partidos de la fecha 17. Paraguay vs. Ecuador y Argentina vs. Venezuela. Los juegos se verán en horario diferido. El compromiso de la Tri se verá desde las 20:30 y el duelo entre los campeones del mundo y los 'llaneros' se emitirá desde las 23:30.

Paraguay busca la clasificación al Mundial. El equipo guaraní no logra su entrada a la Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010. Gustavo Alfaro, extécnico de Ecuador, lidera el proceso guaraní. El partido se jugará en el estadio Defensores del Chaco, que lucirá completamente lleno.

En tanto, el Argentina vs. Venezuela constituye el último partido de Lionel Messi frente a su público por Eliminatorias sudamericanas. El final de la carrera del 'Goat' se acerca. Aún está en análisis su presencia ante Ecuador, en el partido de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.