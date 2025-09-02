¿Lionel Messi jugará contra Ecuador en Guayaquil? esto dice la prensa argentina

Lionel Messi se unió a los entrenamientos de Argentina para la doble fecha de Eliminatorias. Aún es un misterio si es que viaja a Guayaquil para el partido con Ecuador.

Lionel Messi está concentrado con la Selección argentina en Buenos Aires. El jueves 4 de septiembre del 2025, el futbolista juega su último partido de Eliminatorias Sudamericanas en Buenos Aires. El final de la carrera se acerca.

Sin embargo, su llegada a Ecuador, para la última fecha del torneo clasificatorio aún está en duda. El martes 9 de septiembre del 2025, Argentina visitará a Ecuador, en el estadio Banco Pichincha, en medio de gran expectativa.

La pregunta es: Messi ¿jugará contra Ecuador en Guayaquil? De acuerdo con el reporte de Fernando Czyz, de DSports, hubo una charla entre Messi y el director técnico Lionel Scaloni, para determinar si jugará contra Ecuador.

De acuerdo con la información, Messi no tiene inconvenientes físicos y siempre quiere jugar los partidos de la Selección, sobre todo estos que son sus últimos partidos con el combinado. Pese a eso, aún no hay una respuesta en firme de si el crack mundial llegará a Ecuador.

Argentina y Ecuador ya alcanzaron su cupo al Mundial 2026. Los albicelestes son primeros en la tabla de clasificación con 35 puntos, 10 más que la Tricolor, que está en el segundo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas.