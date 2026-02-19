La FEF anunció todos los detalles de la Superliga Femenina 2026 que comenzará el 28 de febrero

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció mediante sus redes sociales el formato de la Superliga Femenina 2026. La octava edición del torneo arrancará el 28 de febrero de 2026 con el partido entre Dragonas IDV vs. Carneras UPS.

Aunque el Club Ñañas anunció que participrá en esta edición del torneo y consta en el fixture oficial del torneo. La FEF aún no se ha pronunciado sobre la situación del club dirigido por Fernanda Vásconez. Ñañas es uno de los clubes animadores del torneo femenino.

Según el formato anunciado por la FEF, este año el campeonato se disputará en tres etapas: la primera será todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Los dos equipos que terminen en primer y segundo lugares clasificarán directo a semifinales.

Mientras que los equipos que se ubiquen entre el tercero y sexto puestos se medirán en unos 'playoffs' para acceder a las semifinales. Los dos equipos ganadores se enfrentarán en la final única.