Dragonas ya conoce a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores femenina

Dragonas logró el bicampeonato de la Superliga femenina, tras vencer en la gran final a Guerreras Albas. Será el representante ecuatoriano en la Copa.

La Copa Libertadores femenina se jugará desde el 2 hasta el 18 de octubre en Argentina. Dragonas Independiente del Valle, equipo bicampeón de la Superliga femenina, será el único representante nacional, en el torneo regional que reúne a 16 equipos de los 10 países de Sudamérica.

Dragonas logró su segundo título de la competición nacional tras vencer, el domingo 21 de septiembre a Guerreras Albas, en el estadio Rodrigo Paz. El equipo se enfrentará con Corinthians, de Brasil; Always Ready de Bolivia e Independiente Santa Fe de Colombia, en el grupo A de la Libertadores.

El 2 de octubre, a las 14:00 de Ecuador, Dragonas se enfrentará con la poderosa plantilla de Corinthians de Brasil. Las paulistas son las grandes animadoras de la competencia regional y las candidatas a la corona.

El domingo 5 de octubre, Dragonas chocará con Independiente Santa Fe, a las 18:00 de Ecuador. La participación en la primera fase del torneo terminará con el partido entre IDV y Always Ready se jugará a las 18:00.

Dragonas intentará retar a los equipos del continente durante la disputa de la Copa Libertadores femenina. Patricio Terán / API

El torneo tendrá una fase de grupos y una fase final. Por cada grupo avanzarán dos equipos hasta los cuartos de final. En total, se jugarán 32 partidos y la Conmebol implementará VAR en todos los partidos.