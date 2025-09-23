Dragonas ya conoce a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores femenina
Las campeonas de la Superliga femenina se alistan para participar en la Libertadores. 16 equipos de las 10 asociaciones estarán en cancha.
Dragonas logró el bicampeonato de la Superliga femenina, tras vencer en la gran final a Guerreras Albas. Será el representante ecuatoriano en la Copa.
23 sep 2025 - 17:29
La Copa Libertadores femenina se jugará desde el 2 hasta el 18 de octubre en Argentina. Dragonas Independiente del Valle, equipo bicampeón de la Superliga femenina, será el único representante nacional, en el torneo regional que reúne a 16 equipos de los 10 países de Sudamérica.
Dragonas logró su segundo título de la competición nacional tras vencer, el domingo 21 de septiembre a Guerreras Albas, en el estadio Rodrigo Paz. El equipo se enfrentará con Corinthians, de Brasil; Always Ready de Bolivia e Independiente Santa Fe de Colombia, en el grupo A de la Libertadores.
El 2 de octubre, a las 14:00 de Ecuador, Dragonas se enfrentará con la poderosa plantilla de Corinthians de Brasil. Las paulistas son las grandes animadoras de la competencia regional y las candidatas a la corona.
El domingo 5 de octubre, Dragonas chocará con Independiente Santa Fe, a las 18:00 de Ecuador. La participación en la primera fase del torneo terminará con el partido entre IDV y Always Ready se jugará a las 18:00.
El torneo tendrá una fase de grupos y una fase final. Por cada grupo avanzarán dos equipos hasta los cuartos de final. En total, se jugarán 32 partidos y la Conmebol implementará VAR en todos los partidos.
