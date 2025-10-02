Dragonas IDV logró un empate ante Corinthians en su estreno en la Libertadores femenina

Dragonas consiguió su primer punto en la Copa Libertadores femenina. Lo hizo ante el poderoso equipo de Corinthians.

Dragonas Independiente del Valle igualó 1-1 con Corinthians, en su debut en la Copa Libertadores femenina. El partido se jugó en el estadio Florencio Sola, en Banfield, Argentina. Dragonas es el único club ecuatoriano en el torneo.

Apenas empezó el partido, la brasileña Gabriela Zanotti, de penal, marcó el tanto del 'Timao' femenino. El gol fue una gran sorpresa para las futbolistas ecuatorianas que, recién se estaban acomodando en la cancha.

En el segundo tiempo, las brasileñas presionaron por incrementar su ventaja, pero la defensa de Dragonas lució solvente para defender el arco de la golera Pereira. El trabajo de Evelyn Burgos, en la contención, también fue importante.

Cuando el partido se acababa, Dragonas pudo empatar, tras un saque lateral. El balón le quedó a Nicole Valencia, quien con una espectacular media vuelta puso el sorpresivo empate ante las brasileñas.

¿Cuándo volverá a jugar Dragonas? El bicampeón de la Superliga femenina saltará a la cancha el domingo 5 de octubre del 2025, a las 18:00 ante Independiente Santa Fe de Colombia.