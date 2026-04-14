Médicos del Real Madrid se equivocaron de rodilla en el diagnóstico inicial de Mbappé

Un diagnóstico equivocado de los servicios médicos del Real Madrid agravó la lesión de rodilla de Mbappé y retrasó su recuperación. El futbolista francés se lesionó el pasado 7 de diciembre en el partido contra el Celta de Vigo.

Se hizo daño en la rodilla izquierda, pero los médicos estudiaron las imágenes de una resonancia de la derecha, según adelantó el periodista francés Daniel Riolo y ha podido confirmar este periódico a través de fuentes con conocimiento directo del episodio. Las fuentes del club consultadas no lo han desmentido.

El francés se perdió el siguiente encuentro, el 10 de diciembre contra el Manchester City. Pero con la evaluación errónea como referencia, el atacante jugó el 14 de diciembre el partido completo contra el Alavés; el 17, los 90 minutos contra el Talavera en la Copa y el 20 también todo el encuentro liguero contra el Sevilla, pese a que las molestias no remitían.

Después la plantilla tuvo vacaciones navideñas hasta el 30 de diciembre, día del tradicional entrenamiento de puertas abiertas en Valdebebas. Ahí se le vio molesto con la rodilla izquierda. Al día siguiente volvieron a hacerle pruebas y el club anunció que se había diagnosticado “un esguince en su rodilla izquierda”, se leía en el texto publicado en la web oficial.

Pocos días más tarde, el Madrid recuperó al Niko Mihic como responsable de los servicios sanitarios del club, y el 13 de enero se le vio sobre el césped en Valdebebas en el primer entrenamiento de Álvaro Arbeloa como técnico.

Desde que se hizo daño en el partido contra el Celta, Mbappé apareció y desapareció de manera intermitente de las convocatorias. Hasta que decidió buscar una evaluación distinta en París, acompañado de Mihic.

El 25 de febrero faltó al Bernabéu en la vuelta del playoff de la Champions contra el Benfica, después de haber jugado cuatro días antes el partido completo contra Osasuna. Permaneció en la capital de Francia hasta el 8 de marzo, un viaje que ha resultado fundamental en su recuperación, como contó este lunes durante un acto publicitario en su país.

“He tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París y, juntos, pudimos encontrar el mejor plan para volver a estar al mejor nivel”, dijo. “Hubo mucha frustración, mucha rabia, y también algo de ansiedad. Había llegado a un punto en el que no sabía qué era lo que me pasaba. No pasé por ese período de la mejor manera; no era el jugador más feliz del mundo”.

El responsable de reconducir la situación de su ligamento cruzado posterior ha sido el doctor Bertrand Sonnery-Cottet, cirujano especialista en intervenciones de ligamento de rodilla que oficia en el Centre Orthopedique Santy, en Lyón. Es el médico que operó, por ejemplo, a Zlatan Ibrahimovic en 2022 y el que en 2024 reconstruyó la rodilla derecha de Mouctar Diakhaby, que en un choque con Tchouameni había sufrido una luxación y la rotura de varios ligamentos.

Mbappé permaneció en París hasta el 8 de marzo siguiendo el plan de recuperación diseñado por Sonnery-Cottet.

El 11 regresó a los entrenamientos con el Madrid y volvió a jugar unos minutos el 17, en la vuelta de los octavos de la Champions contra el Manchester City en el Etihad. El nuevo plan, con el problema identificado de manera correcta, estaba funcionando.

El domingo pasado jugó otros 26 minutos en el derbi contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu y al día siguiente se incorporó en Clairefontaine a la concentración de la selección francesa. El equipo de Didier Deschamps tiene programado un amistoso contra Brasil el 26 de marzo y otro contra Colombia el 29.

El francés apareció en la convocatoria de Francia cuando solo había asomado un rato contra el City, un caso similar al de Bellingham, llamado con Inglaterra antes de que tuviera sus primeros minutos después su lesión en el derbi del domingo. Tras la victoria, Arbeloa no quiso mostrarse demasiado preocupado.

“No puedo pretender que no vayan a la selección. Son jugadores importantísimos para mí, que soy entrenador del Real Madrid, que trabajo con ellos día a día, y entiendo que lo son para sus selecciones, que en unos meses tienen el Mundial”, dijo. “No hay ningún problema, porque además son dos jugadores muy muy inteligentes. Saben lo importantes que son para sus países, pero también para sus clubes. Y les espero de vuelta en unos días”.

A la vuelta, le aguarda el tramo decisivo de la temporada, con la Liga todavía abierta y los cuartos de final de la Champions contra el Bayern pendientes. El Madrid juega la vuelta en Múnich este 15 de abril.

Contenido publicado el 24 de marzo de 2026 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.