Piero Hincapié, el líder veloz que retorna a la Selección de Ecuador

Septiembre del 2025 fue un mes de emociones para Piero Hincapié. El 1 de septiembre, el integrante de la Selección de Ecuador firmó su contrato como futbolista del Arsenal de Inglaterra, procedente del Bayer Leverkusen.

Hincapié se convirtió en el primer ecuatoriano en ponerse la camiseta roja de los 'Gunners'. Pero, el inicio no fue el deseado: una rebelde lesión en la ingle derecha limitó sus primeras apariciones.

En aquel primer mes, el futbolista de La Tricolor, apenas estuvo en cancha seis minutos: fue en el partido de Champions League ante Athletic de Bilbao. Por ello, para la doble fecha de octubre, el DT de Ecuador, Sebastián Beccacece, decidió no convocarlo para los juegos ante México y Estados Unidos.

¿Cuál era la intención del cuerpo técnico de La Tri? Que Hincapié tenga tiempo de reposo para recuperarse de su dolencia. Pero, además, se buscaba que lograse adaptarse a su nueva vida en Londres y a las indicaciones del DT Mikel Arteta.

Piero Hincapié jugó su primer partido como titular en el Arsenal ante Brighton, en la cuarta rona de la Carabao Cup. AFP

En octubre y noviembre, el muro de la Tricolor tuvo más apariciones de Hincapié: fue titular en dos partidos -con Brighton en la Carabao Cup y con Slavia Praga, en Champions League. Además de presencias en partidos ante Sunderland, Burnley y Crystal Palace, por la Premier League.

Hincapié es fijo en la Selección de Ecuador. El jueves 13 de noviembre, el equipo visita a Canadá en Toronto y el martes 18 chocará contra Nueva Zelanda, en Nueva Jersey. El oriundo de Esmeraldas vuelve para garantizar la seguridad defensiva junto a sus amigos Willian Pacho y Joel Ordóñez, en la retaguardia.

La velocidad para desplazarse y la agresividad para encarar los mano a mano, son una característica del juego del futbolista esmeraldeño, que el 2026 jugará su segundo Mundial. Hincapié es capaz de llegar a velocidades de 35 km/h en sus duelos con los rivales. Veloz, intuitivo e implacable para defender.