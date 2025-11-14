¿Cómo queda Ecuador en el ranking FIFA tras el empate con Canadá en Toronto?

Énner Valencia, delantero de Ecuador, lamenta una ocasión de gol fallada, en el partido ante Canadá, disputado el 14 de noviembre del 2025.

Ecuador empató con Canadá en Toronto. La Selección no fue capaz de aprovechar la ventaja numérica de jugar 85 minutos con un futbolista más en la cancha. Por ello, perdió 0,34 puntos en el escalafón FIFA. Ahora, su puntuación es de 1.589.

La Tri precisaba ganar a Canadá para tomar distancia y asegurar el puesto 23 del escalafón. Esta ubicación le permite acceder al bombo dos para el sorteo del Mundial 2026, que se realizará el 5 de diciembre en Washington y determinará los grupos de la Copa del Mundo del próximo año. Teleamazonas transmitirá el sorteo.

¿Cuando vuelve a jugar Ecuador? El martes 18 de noviembre, la Selección se enfrentará con Nueva Zelanda, en Nueva Jersey, desde las 20:30. ¿Qué necesita La Tri? ganar o ganar al equipo de Oceanía.

Las principales amenazas de Ecuador en su lucha por permanecer en el bombo dos son Austria y Australia. La Tricolor tiene 1 589 puntos, mientras que Austria tiene 1 587 y los australianos, 1 584.

Austria se enfrenta con Chipre y Bosnia Herzegovina, por las eliminatorias europeas. En tanto, Australia rivaliza el viernes 14 de noviembre contra Venezuela y luego, el martes 18 contra Colombia, en dos amistosos