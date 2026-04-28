Independiente del Valle venció 3-2 a Libertad en Paraguay por la Copa Libertadores 2026

Independiente del Valle logró un triunfo clave ante Libertad 3-2 en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En una noche inspirada de Carlos González, Independiente se impuso en el estadio La Huerta de Asunción, logrando una victoria fundamental que lo acerca a los octavos de final de la Copa Libertadores

El delantero paraguayo fue la gran figura del encuentro al registrar un hat-trick que silenció a la afición local y permitió al equipo ecuatoriano sumar tres puntos vitales en territorio paraguayo, superando la resistencia de un Libertad que descontó mediante Lorenzo Melgarejo pero no pudo evitar la caída en esta jornada del certamen continental.

Con la victoria de esta jornada, el equipo ecuatoriano suma 7 puntos, colocándose como líder del grupo tras completar 3 de los 6 partidos de la fase de grupos (contando con dos victorias y un empate). También pelea por el primer lugar en la tabla de posiciones.

El tercer gol del triunfo contundente de Independiente

Alineación de Libertad

Alineación de Libertad Tomado de redes sociales

Alineación de Independiente del Valle