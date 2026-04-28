El Cuenca empata en su visita al Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana

En un duelo de alta intensidad disputado este martes 28 de abril, Deportivo Cuenca selló un empate agónico ante Deportivo Recoleta en la Copa Sudamericana 2026. Este resultado le permite sumar un punto vital y mantener intactas sus aspiraciones de avanzar en el torneo continental tras un despliegue táctico donde el orden defensivo fue la clave para resistir el asedio rival.

El 'Expreso Austral', dirigido por Jorge Célico, demostró solidez en el mediocampo durante gran parte del compromiso, logrando neutralizar los embates del rival en los momentos de mayor presión.

Pese a que el cuadro morlaco generó ocasiones claras para desequilibrar el marcador en el segundo tiempo, la falta de contundencia en los metros finales dejó la balanza igualada, obligando al estratega a replantear la estrategia de cara a la próxima jornada, donde el objetivo será capitalizar el buen funcionamiento colectivo para escalar posiciones en la tabla del grupo.

El Deportivo Cuenca regresará a su feudo en el estadio Alejandro Serrano Aguilar el próximo martes 5 de mayo para enfrentar a San Lorenzo de Almagro, un duelo crucial donde los morlacos buscarán sumar de a tres ante su gente.

Por su parte, el Recoleta FC recibirá al Santos FC en el estadio Defensores del Chaco el mismo 5 de mayo, antes de que ambos clubes vuelvan a verse las caras en tierras ecuatorianas el 19 de mayo, en lo que promete ser un choque determinante para las aspiraciones de clasificación en el grupo