La agenda de los futbolistas ecuatorianos en la Jornada 8 de la Premier League 

El centrocampista ecuatoriano del Chelsea, Moisés Caicedo (n.º 25, izq.), disputa el balón con el centrocampista inglés del Bournemouth, Marcus Tavernier (n.º 16, der.),en la Premier League inglesa

La Jornada 8 de la Premier League 2026/27 promete ser una fecha de altísima tensión en el fútbol inglés. Para la afición ecuatoriana, el interés se concentra en la actividad de sus embajadores en la liga más competitiva del mundo, donde varios tricolores disputarán encuentros clave con sus respectivos clubes.

El telón se abre el sábado 24 de octubre en el Emirates Stadium de Londres a las 09:00 (hora de Ecuador), cuando el Arsenal reciba al Everton. En la plantilla de los 'Gunners', el defensor ecuatoriano Piero Hincapié espera volver a ser parte del esquema defensivo del equipo tras recuperarse de su lesión.

Más tarde, el mismo sábado a las 11:30 (hora de Ecuador), llegará uno de los platos fuertes del fin de semana cuando el Chelsea enfrente al Tottenham Hotspur en un derbi londinense en Stamford Bridge.

Fecha Hora (EC) Partido Estadio Sáb 24 Oct 09:00 Arsenal (Piero Hincapié) vs. Everton Emirates Stadium Sáb 24 Oct 11:30 Chelsea (Moisés Caicedo) vs. Tottenham Stamford Bridge Dom 25 Oct 09:00 Hull City (Óscar Zambrano) vs. Brentford MKM Stadium Dom 25 Oct 09:00 Man. United vs. Bournemouth (Malcom Dacosta) Old Trafford Dom 25 Oct 11:30 Sunderland (Nilson Angulo, Riquelme Angulo) vs. Leeds United Stadium of Light

El mediocampista tricolor Moisés Caicedo se perfila como pieza fundamental en la zona de volante de los Blues, en un cotejo que demanda la máxima intensidad táctica y despliegue físico.

Para la jornada del domingo 25 de octubre, la actividad tricolor continuará desde tempranas horas. A las 09:00 (hora de Ecuador) se disputarán varios compromisos simultáneos, entre los que destaca la presencia del atacante Malcom Dacosta con el Bournemouth visitando a Manchester United en Old Trafford, así como el mediocampista Óscar Zambrano con el Hull City enfrentando al Brentford.

Asimismo, el domingo a las 11:30 (hora de Ecuador), el extremo Nilson Angulo y Riquelme Angulo, del Sunderland, protagonizarán un atractivo duelo en el Stadium of Light frente al Leeds United. El encuentro resulta crucial para las aspiraciones del conjunto local, que busca asegurar puntos importantes ante su afición en esta etapa del torneo.

En Ecuador, la totalidad de los partidos de la Premier League se puede seguir en vivo a través de la cadena ESPN y sus plataformas.