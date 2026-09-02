Darwin Guagua da el salto a España y firma con el A. D. Mérida de la Primera Federación

El joven centrocampista ecuatoriano Darwin Guagua da el salto definitivo al fútbol de Europa al concretar su incorporación a la Asociación Deportiva Mérida, club que milita en la Primera Federación de España.

Tras destacar con luz propia en la liga ecuatoriana y consolidarse como uno de los talentos con mayor proyección del país, el volante emprende un reto crucial para su crecimiento profesional en la tercera división del balompié español.

La llegada de Guagua al fútbol ibérico está ligada directamente al Brentford F. C. de la Premier League de Inglaterra, institución que adquirió sus derechos deportivos tras seguir de cerca su rendimiento en Sudamérica.

Con la finalidad de facilitarle un proceso de adaptación paulatino al ritmo y nivel exigido en el continente europeo, el club inglés optó por enviarlo a préstamo a la A. D. Mérida para la temporada 2026-27, permitiéndole sumar minutos de calidad y protagonismo en las canchas españolas.

Durante su paso por Independiente del Valle, Darwin Guagua demostró una notable madurez táctica, gran visión de juego y dinamismo en la zona de creación.

En un total de 42 compromisos oficiales disputados con la camiseta del cuadro de Sangolquí, el volante registró cuatro goles y cinco asistencias, métricas que reafirman su capacidad para incidir directamente en el marcador y contribuir al volumen ofensivo de su equipo.

El rendimiento sostenido del futbolista no solo despertó el interés de los cazatalentos europeos, sino que también le abrió las puertas de la Selección de Ecuador.

Sus actuaciones en el torneo local le permitieron recibir el llamado a la Tri absoluta, logrando su debut oficial y consolidándose dentro del universo de jugadores monitoreados para integrar el proceso del combinado nacional.

El fichaje representa un paso estratégico dentro de la carrera de Guagua, quien llega a la A. D. Mérida con el objetivo de ganarse un puesto en el esquema titular del equipo extremeño.

La Primera Federación española se ha convertido en una vitrina altamente competitiva donde promesas internacionales perfeccionan su rigor físico y comprensivo del juego antes de asumir retos en las ligas de máxima categoría.

Por su parte, la afición y la directiva de la A. D. Mérida han recibido con entusiasmo la llegada de la promesa tricolor, confiando en que su despliegue técnico sea clave para cumplir los objetivos deportivos del club en el torneo.

Guagua se suma así a la creciente nómina de legionarios ecuatorianos que buscan dejar huella en el fútbol internacional.