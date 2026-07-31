FIFA evalúa repercusiones de ampliar el Mundial a 64 selecciones para edición de 2030

La FIFA está estudiando si ampliar la Copa del Mundo de 48 a 64 equipos para la edición de 2030, según un documento al que tuvo acceso Reuters, una medida que podría transformar el torneo estrella del fútbol mundial al celebrarse su centenario.

El organismo rector del fútbol mundial busca contratar a una agencia independiente para evaluar este ambicioso plan de expansión, que sumaría otras 16 selecciones a un torneo que ya había pasado de 32 a 48 equipos para la edición de 2026.

"La FIFA desea designar a una agencia independiente para determinar si la ampliación de la Copa del Mundo de la FIFA de 48 a 64 selecciones participantes, a partir de la edición de 2030, afectaría a la propuesta del torneo, y de qué manera", se indica en un informe de análisis.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) propuso oficialmente el año pasado organizar el Mundial de 2030 con 64 equipos, permitiendo así que más países tuvieran la oportunidad de sumarse a las celebraciones de la edición centenaria del torneo.

La edición de 2026, en Estados Unidos, Canadá y México, fue la primera desde 1998 en abandonar el formato de 32 equipos; se añadieron cuatro grupos más y una ronda de eliminación adicional, lo que resultó en un total de 104 partidos a lo largo de más de cinco semanas.

Este estudio acelerado se produce tras el plan de la FIFA de crear una filial valorada en 20.000 millones de dólares para gestionar la Copa del Mundo y otros eventos junto con inversores externos, una iniciativa que ha suscitado críticas y ha llevado a la UEFA a decidir boicotear los eventos de la FIFA.

Reuters ha contactado a la FIFA solicitando comentarios.

'No es buena idea'

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, declaró el año pasado que ampliar la Copa del Mundo a 64 equipos no era una buena idea.

La postura del organismo rector europeo no ha cambiado desde entonces. Mientras, el presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, también expresó su oposición, cuestionando el año pasado dónde podría terminar esta tendencia a la expansión.

El análisis propuesto por la FIFA busca evaluar si dicha ampliación podría fortalecer el torneo o si, por el contrario, los posibles beneficios se verían eclipsados por preocupaciones como la dilución de la competitividad, la saturación del calendario, la complejidad operativa y la saturación del mercado.

El estudio examinará el impacto potencial de ampliar el torneo a 64 equipos, incluidos los efectos en la competición, el equilibrio competitivo, la clasificación, el bienestar de los jugadores y el calendario internacional.

Asimismo, estimará los ingresos que podrían generarse por la venta de entradas, el patrocinio y los derechos de difusión bajo el formato propuesto.

"La recomendación final debería demostrar no solo si un torneo de 64 equipos puede generar un valor añadido, sino también si dicho valor es sostenible", añadió el documento.

La FIFA indicó que la decisión sobre la elección de la agencia se tomaría el 14 de agosto y que esta dispondría de solo cuatro semanas para entregar su análisis antes del 11 de septiembre.

La Copa Mundial de 2030 será organizada conjuntamente por Marruecos, Portugal y España, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán un partido cada uno para conmemorar el centenario del torneo.