Brillante participación de Hernán Galíndez con Huracán en la Liga de Argentina

La noche del jueves 30 de julio de 2026, el Estadio Bautista Gargantini fue testigo de un duelo vibrante por la segunda fecha del Torneo Clausura. Independiente Rivadavia se impuso 2-1 sobre Huracán. Sin embargo, la atención de todos recayó sobre el arquero ecuatoriano Hernán Galíndez.

Aunque el marcador indique una derrota para el "Globo", la actuación de Galíndez fue, en muchos pasajes, emotiva y digna de aplauso. En este partido también jugó el tricolor Jordy Caicedo.

Matías Fernández llegó por el costado derecho, sacó un remate venenoso, rasante y al primer palo. Parecía inminente el gol, pero Galíndez, con un movimiento ortodoxo y efectivo, despejó el balón con el pie, enviándolo al tiro de esquina.

En otra ocasión el portero ecuatoriano supo detener a Álex Arce, exjugador de Liga de Quito, que llegaba al área solo con una marca, pero Hernán salió para achicar el arco y terminó despejando el balón con su mano izquierda.

Con el tiempo reglamentario cumplido y Huracán volcado buscando el empate, Independiente Rivadavia tuvo ocasiones para ampliar la ventaja. En esos instantes finales, Galíndez volvió a brillar, salvando a su equipo en dos ocasiones consecutivas: primero detuvo otro peligroso mano a mano frente a Arce, y acto seguido, voló para detener un cabezazo de "palomita" del carrilero Juan Elordi.

Lamentablemente para los de Parque Patricios, los goles de Álex Arce (22') y José Florentín (45') fueron suficientes para que Independiente Rivadavia se llevara los tres puntos, mientras que Óscar Cortés descontó para la visita (47'). Además, el partido se le hizo cuesta arriba a Huracán tras la expulsión de Leandro Lescano en el minuto 90.

Con esto, Hernán Galíndez dejó en claro que sus reflejos siguen intactos y su compromiso es total.