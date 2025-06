El Inter Miami, un refugio convertido en el escaparate mundial para Lionel Messi

En su apogeo en el Barça, el Real Madrid lo tentó. Cuando la frustración de las derrotas lo inundó de rabia, habló a Pep Guardiola para reencontrarse en el City. En ambos casos, no se movió de Barcelona: en la primera, porque no quiso; en la segunda, porque no quiso pleitear con el club. Fue entonces cuando su carrera parecía destinada a apelar al fútbol de otros tiempos: se iba a convertir en un one club man.

Pero, en 2021, cuando todo estaba preparado para celebrar la firma de su nuevo contrato, el Barcelona lo dejó libre. Pero lo que no encontró en el poderoso PSG, lo tiene en el emergente Inter de Miami: un refugio convertido en un escaparate mundial.

Para que Messi aterrizara en Miami, Jorge Mas, máximo accionista del Inter, estableció puentes económicos con Jorge Messi, padre y representante del argentino; mientras que el presidente, David Beckham, se encargaba de gestionar las emociones del 10. La aportación más importante, en cualquier caso, fue la de Joan Laporta. Según fuentes del cuerpo técnico de Xavi Hernández, por entonces entrenador del Barça, la directiva de la entidad azulgrana boicoteó el regreso de La Pulga en 2023.

Durante su última etapa en París, sobre todo después de que los ultras del cuadro parisino lo pitaran, Messi conversaba con Xavi sobre su posible regreso al Barça. “La oferta del contrato no llegaba. Leo suponía que no lo querían volver a engañar como en 2021”, reconocen desde la oficina de Messi en Barcelona.

“Me siento de Barcelona. En nuestra mente siempre está poder volver a Barcelona”, explicaba Messi, tiempo después, ya instalado en Miami. A pesar de los cerca de 280 000 latinoamericanos que vivían en Barcelona en 2021 —hoy rozan los 310 000—, el 10 llevaba una vida relativamente anónima en la capital catalana. Compraba carne en su carnicería de siempre en Castelldefels, paseaba por la playa y, si le apetecía cenar en Barcelona con su mujer, poca gente lo abordaba, menos aún invadía su privacidad.

“Lo único que le interesaba era un lugar donde su familia pudiera disfrutar y tener una gran vida. Eso era lo realmente importante para Leo”, contó Beckham sobre la aspiración del 10 a la hora de mudarse a Estados Unidos.

Al principio, Miami, con una población de cerca de 320 000 latinoamericanos, parecía un lugar de paz para Messi. Sin camuflarse demasiado —apenas una gorra—, el 10 podía saltar de los cines a los centros comerciales, siempre pendiente de las actividades de sus hijos en la cantera del Inter.

Hasta que una tarde, en un supermercado Publix, los vecinos de Fort Lauderdale se dieron cuenta de que tenían un huésped de lujo. A partir de ese momento, Messi tuvo que empezar a controlar su vida pública, ya extremadamente expuesta en cada salida al campo con el Inter. “El fútbol es el deporte más grande del mundo por la gente que lo practica y su industria la más poderosa. Estados Unidos es la principal economía. La combinación entre ambos era imposible que no funcionara”, explica Xavi Asensi, director de negocio del club americano.

Cuando Messi llegó al Inter en 2023, el club estaba valorado en 500 millones de euros; hoy alcanza los 1 020. “En una Liga cerrada, sin el riesgo de descensos, lo que te genera el valor del club es tu capacidad de ingresos”, explica Asensi. En ese sentido, la facturación del cuadro de Miami pasó de 47,5 millones a 172. Un incremento del 260%.

De los sofás a las gradas, el efecto Messi saltó a la MLS. La MLS Season Pass de Apple TV sumó 300 000 nuevos suscriptores (el doble de los que ya tenía), mientras que se registró un récord absoluto de asistencia en la historia de la MLS en 2024: 11.461.409 espectadores, un 6% más que en 2023 y un 15% más que en 2022.

“El fútbol en Estados Unidos ha tenido tres o cuatro hitos en su historia”, sostiene Asensi; “la llegada de Pelé al Cosmos [1975], el Mundial [1994], el fichaje de Beckham [2007] y la llegada de Messi [2023]. De esas cuatro, la más importante fue la de Leo. Seguramente por el contexto de un mundo hiperconectado”.

La cuenta de Instagram del Inter pasó de 953 000 seguidores a 17,3 millones; la de TikTok, de un millón a 11,7. “No hay que olvidarse de algo importante. Leo gana el Balón de Oro jugando para el Inter.

“Su presencia ha hecho mover la aguja de los ingresos de una manera muy bestia”, concluye Asensi. Sin lugar en el Barça, Messi enamora a Estados Unidos y pone al Inter de Miami en el escaparate mundial.

Contenido publicado el 12 de junio de 2025 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.