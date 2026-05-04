Robert Arboleda regresó a Sao Paulo: ¿qué pasará con su contrato?

Tras un mes de ausencia injustificada y en medio de una creciente tensión administrativa, el zaguero Robert Arboleda aterrizó este lunes 4 de mayo del 2025 en Brasil para presentarse en las instalaciones del São Paulo FC. Esto tras una ola de incertidumbre por su futuro en el club.

El defensor ecuatoriano, cuyo paradero fue motivo de especulación durante las últimas semanas, se reunirá con la directiva paulista para definir si continuará en el club o si se procederá a una rescisión de contrato tras sus recientes faltas disciplinarias.

Efectivamente, el defensor ecuatoriano Robert Arboleda regresó a São Paulo este lunes 4 de mayo de 2026, poniendo fin a una ausencia injustificada que duró exactamente un mes.

Aquí tienes los detalles clave de su retorno y la situación actual con el club:

El regreso: Tras viajar a Ecuador sin permiso el pasado 3 de abril (incumpliendo la convocatoria para un partido contra Cruzeiro), Arboleda se reincorporó hoy a las instalaciones del club.

Multa económica: La directiva aplicará una sanción financiera severa, descontando de su salario los días no trabajados durante su ausencia.

Castigo deportivo: Por el momento, no entrenará con el primer equipo. Realizará trabajos diferenciados y en horarios distintos al resto de sus compañeros mientras se evalúa su estado físico y médico.

Situación contractual: Aunque tiene contrato hasta diciembre de 2027, la relación con la dirigencia (encabezada por Rui Costa) está muy desgastada. Se reporta que el jugador intentó negociar una rescisión amistosa para salir libre, pero el club rechazó la oferta inicial.