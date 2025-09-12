¿Cuándo se juega y dónde ver el Brentford vs. Chelsea por la fecha 4 de la Premier League?

Moisés Caicedo salta como titular en el partido de la cuarta fecha de la Premier League. Los 'blues' visitan al Brentford.

Chelsea visita al Brentford, en la cuarta jornada de la Premier League. El partido se jugará -el sábado 13 de septiembre del 2025- en el Gtech Community Stadium y marca el retorno de la competición, tras la paralización por la fecha FIFA.

El cuadro 'blue' de Londres ocupa la segunda posición en la tabla de posiciones. Los dirigidos por Enzo Maresca completaron siete puntos, luego de dos victorias y un empate en las tres primeras jornadas.

Moisés Caicedo es titular en el equipo de Londres, que durante los últimos días fue noticia por escándalos de supuesta corrupción. La Football Asociation (FA) indaga al equipo y formuló 74 casos por irregularidades en contratos de jugadores y pagos a intermediarios. Las indagaciones avanzan.

El partido Brentford vs. Chelsea se jugará a las 14:00 de Ecuador, del sábado 13 de septiembre del 2025. ¿Dónde verlo? La señal estará disponible en Disney, por streaming y en ESPN, a través de televisión satelital y de cable.

Chelsea es favorito para ganar el compromiso, por su mejor campaña en el inicio de la Premier League. Brentford está en el puesto 15 de la tabla. Ganó un partido y perdió otros dos en el inicio del certamen.