Esta es la alineación de Liga de Quito en su visita a Libertad por la fecha 28 de la Liga Pro

Alexander Alvarado, volante de Liga de Quito, durante el partido ante Macará, por la fecha 27 de la Liga Pro. Los albos visitan a Libertad en la cancha de Teleamazonas.

Libertad vs. Liga de Quito, en la cancha de Teleamazonas. La fecha 28 de la Liga Pro se inicia el viernes 12 de septiembre del 2025, con el duelo entre los lojanos y el 'Rey de Copas'. El juego se transmite, en vivo, desde las 18:45.

Los albos ocupan el tercer lugar en la tabla de posiciones, con 45 puntos. La 'U', que empató en la fecha 27 ante Macará, a 14 puntos del líder Independiente del Valle. Pese a la diferencia de puntos, los universitarios quieren ir al hexagonal final para dar pelea por el título y la clasificación a las copas.

Para el partido del viernes 12, el técnico de Liga, Thiago Nunes, trabajó con esta alineación: Gonzalo Valle; Richard Mina, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quintero, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Bryan Ramírez, Lisandro Alzugaray; Alexander Alvarado (Fernando Cornejo) y Jeison Medina.

Los albos abren la fecha 27 de la Liga Pro. Luego tendrán que enfocarse en su participación en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El jueves 18, la 'U' recibirá al Sao Paulo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, desde las 17:00.

Lisandro Alzugaray es una de las figuras de la Liga de Quito. El cuadro albo intenta acortar la distancia de puntos con Independiente del Valle. API

El partido de vuelta se jugará el jueves 25 de septiembre del 2025, en el estadio Morumbí, a las 17:00.