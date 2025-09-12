Dragonas vs. Guerreras Albas disputan la primera gran final de la Superliga femenina

Dragonas lleva una campaña impecable en la Superliga femenina. El equipo femenino de Independiente del Valle recibe a Liga de Quito, en su casa.

Dragonas y Guerreras Albas juegan la primera final de la Superliga femenina. El partido de ida se disputará el sábado 13 de septiembre del 2025, en el estadio de Independiente del Valle. La final de vuelta se jugará, una semana después, el sábado 20, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Esta es una final inédita. Los dos equipos nunca se habían encontrado antes en dicha instancia. Dragonas son las actuales campeonas del certamen y llevan una campaña perfecta: las dirigidas por Gustavo Pineda llevan 24 partidos invictas.

Dragonas venció en las semifinales a Universidad Católica, con un resultado global de 3-0. Las actuales campeonas se impusieron por 2-0 y 1-0, en los dos compromisos de las semifinales.

Por su parte, Guerreras Albas mostró su hegemonía ante Barcelona en la instancia de semifinales. El equipo de Gerardo Londoño venció 2-0 y 3-0 a las toreras, para un resultado global de 5-0.

Guerreras Albas reta a Dragonas en la primera final de la Superliga femenina GuerrerasAlbas

La entrada para la primera final tiene un valor único de USD 4. La hinchada visitante se ubicará en el sector oriental del estadio de Independiente del Valle.