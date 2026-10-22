Neymar espera revolucionar con el Santos la recta final del Brasileirao

El delantero del Santos, Rony (n.º 11), celebra con su compañero y también delantero Neymar (n.º 10) tras marcar el cuarto gol de su equipo durante el partido de vuelta de la eliminatoria.

Mientras Flamengo y Palmeiras mantienen su carrera cabeza a cabeza por el liderato, Neymar sueña con revolucionar la recta final del Brasileirão y meter a un renacido Santos en la próxima Copa Libertadores.

Con el 10 a la cabeza, el Santos recibe este sábado al Bahia en uno de los duelos estrella de la 32ª fecha.

La llegada de refuerzos como Philippe Coutinho, Everton Cebolinha o Arthur después del parón por el Mundial ha catapultado al viejo equipo de Pelé, que pasó de luchar para evitar el descenso a aspirar a un cupo en la Libertadores.

Ocupa por el momento el octavo puesto de la tabla, con 45 puntos, en zona de entrada a la Copa Sudamericana. Y Neymar está muy motivado.

"El Inter Miami de Brasil", bromeó esta semana el atacante en redes sociales, al compartir una foto suya junto a Gabigol, la joven promesa Gabriel Bontempo y los nuevos futbolistas del Peixe.

Etiquetó en el mensaje a su amigo Lionel Messi, gran estrella del club estadounidense, y a David Beckham, uno de sus propietarios.

Con viejas figuras en la nómina, el Inter Miami fue campeón de la MLS el año pasado.

Gracias al buen momento del Santos, que viene de vencer 2-1 al Fluminense como visitante en la fecha anterior, Neymar ha dejado atrás la decepción sufrida con la eliminación de Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo ante Noruega.

"Es muy bueno ver Neymar compitiendo, bajando líneas, achicando espacios", dijo el entrenador santista, Cuca.

Aunque las lesiones siguen siendo un problema, el astro de 34 años ha jugado 26 partidos en todas las competiciones esta temporada, con 10 goles y ocho asistencias.

El Bahia, en tanto, cayó a la séptima plaza tras perder 3-0 en casa en la jornada anterior contra el Flamengo. Suma 49 unidades.

"Tenemos que luchar para la mejor posición posible (...). Nuestros rivales directos ganaron y bajamos un poco en la tabla", dijo Rogério Ceni, técnico del equipo que busca entrar en la Libertadores por tercer año seguido.

No hay tregua

Tras las semifinales de la Copa Libertadores, Flamengo y Palmeiras retoman su duelo particular por el mando del campeonato brasileño al recibir a Atlético Mineiro y Bragantino, respectivamente.

Líder con 67 puntos, uno más que el Verdão, el actual campeón se mide el lunes en el Maracaná al Atlético Mineiro.

Será un enfrentamiento entre dos de los equipos más en forma en el fútbol brasileño.

El conjunto rubro-negro encadena ocho partidos invicto en liga y este jueves recibe a Estudiantes de La Plata por un cupo para defender su corona en la final de la Libertadores.

El Galo, por su parte, celebra su pase a la final de la Copa Sudamericana, en la que enfrentará a Boca Juniors.

Encadena además seis presentaciones sin derrotas en la Serie A y está en semifinales en la Copa de Brasil.

"Destaco el aspecto mental de los jugadores. Están compitiendo en tres torneos y están dando el máximo", dijo el técnico del Mineiro, el argentino Eduardo Domínguez.

El 'Fla' podría entrar a la cancha en segundo lugar si el Palmeiras supera el sábado al Bragantino.

Clasificados a su segunda final consecutiva de la Libertadores, la cuarta bajo el mando del entrenador portugués Abel Ferreira, los paulistas tratan de recuperar el liderato perdido en la 26ª jornada.

"El único resultado que nos interesa es ganar. Vamos a guardar la final en el cajón, porque dentro de tres días tenemos otra 'final' para jugar en casa", declaró Ferreira.

El Bragantino es décimo, con 41 puntos.

- Seedorf, ¿ahora sí? -

En la zona baja, se espera el debut del neerlandés Clarence Seedorf en el banquillo del Corinthians en casa frente al Vasco da Gama, rival directo en la lucha contra el descenso.

Sin embargo, la prensa local reporta que el equipo aún no finalizó la inscripción del DT y corre a contrarreloj para completarla.

Problemas con el trámite impidieron que Seedorf estuviese a un costado de la raya de cal en el empate 1-1 del Timão con el Vitória en la pasada fecha.

Con ese resultado, el Corinthians cortó una racha de ocho derrotas consecutivas en el campeonato brasileño.