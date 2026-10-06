El Brasileirão vuelve sin el patrocinio de apuestas en línea y con Neymar recuperado

Neymar regresa a tener minutos con el Santo en el torneo local de Brasil.

El Brasileirão tendrá esta semana su primera jornada tras la entrada en vigencia de la prohibición de las apuestas deportivas en línea, en la que se espera la reaparición de Neymar con el Santos tras cinco semanas de baja por lesión.

Las "bets", como son llamadas en Brasil las casas de apuestas en línea, eran las mayores patrocinantes del fútbol local.

El lunes se cumplió el plazo para atender la prohibición dictada por el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien el 25 de octubre se medirá en el balotaje contra el senador derechista Flávio Bolsonaro, que encabezó el domingo la primera vuelta de las elecciones.

En el regreso de Neymar, el Santos recibe el jueves al líder y campeón defensor Flamengo en el duelo estrella de la 29ª jornada.

Ya no podrá haber publicidad de apuestas online ni en las camisetas de los equipos ni en las vallas de los estadios.

🇧🇷 ÚLTIMA HORA: Lula da Silva prohíbe las apuestas deportivas y los casinos en línea en Brasil, a nueve días de las elecciones. https://t.co/UyBWXw9bnK — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 25, 2026

Por lo pronto, el nombre de la casa de apuestas que patrocinaba al Brasileirão y la Copa de Brasil desapareció de los logos de ambas competiciones en sus cuentas en redes sociales.

De los 20 clubes de primera división, 14 tenían contrato con una casa de apuestas como patrocinador principal en sus camisetas, lo que representaba ingresos conjuntos superiores a los 1 000 millones de reales anuales (USD 200 millones).

La mayoría de los clubes criticó el veto de Lula, anunciado el 25 de septiembre.

El Flamengo y otros equipos se plegaron a un recurso que agrupaciones de bets presentaron ante la corte suprema para pedir anular la medida.

La hora del 10

Tras dejar atrás una lesión muscular, Neymar está listo para regresar a la cancha con el Santos, el primero de los equipos patrocinados por bets que retiró de su camiseta la publicidad de casas de apuestas.

Lo hizo el jueves, en un partido aplazado por la 21ª fecha que ganó 2-1 ante el Sao Paulo.

Fue la quinta victoria seguida santista, su mejor racha desde 2019, que le ha permitido pasar de luchar por salir de la zona de descenso a soñar con clasificar a la próxima Copa Libertadores.

El Peixe está a cinco puntos del Bahia, primer equipo en puestos de acceso a la competición continental.

"Nos estamos autopresionando por entrar en la Libertadores, reflejo del buen trabajo que estamos haciendo", dijo el técnico del equipo, Cuca.

"El del jueves será un gran partido. Tiene todo para ser un partidazo", agregó el entrenador.

Aunque recupera a Neymar, Cuca pierde a Arthur por lesión y a Éverton Cebolinha, uno de los fichajes del Santos, debido a una cláusula contractual que le impide enfrentar al Flamengo, su exequipo.

A su vez, el Mengão llega con varias bajas tras la Fecha FIFA para selecciones nacionales.

O FIM DO FUTEBOL BRASILEIRO O futebol acompanha com atenção as discussões sobre o mercado de apostas no Brasil e reconhece os desafios que sua expansão traz. Os impactos sociais, especialmente sobre as pessoas mais vulneráveis, exigem atenção permanente do Poder Público, das empresas e de todos os setores envolvidos. Por isso, é fundamental aprimorar as medidas de proteção, fiscalização, educação e prevenção, para reduzir riscos e garantir um mercado responsável. O Brasil escolheu enfrentar esse desafio pela regulamentação. A regulamentação estabeleceu regras rígidas para as empresas autorizadas a atuar no país, com regras claras que permitem ao Estado fiscalizar o mercado, responsabilizar quem descumpre a lei e combater a atuação de plataformas clandestinas. Importante ressaltar que, nos últimos anos, o investimento das empresas de apostas autorizadas tornou-se uma das principais fontes de receita do esporte. Este investimento impulsionou o futebol brasileiro de tal forma a dominar o cenário sul-americano em competições como a CONMEBOL Libertadores e a CONMEBOL Sul Americana e a colocar clubes brasileiros em posição de protagonismo. Essa presença não se limita aos maiores clubes. Os recursos também alcançam equipes de menor expressão, divisões de acesso e competições com menor exposição comercial. Para muitos destas agremiações, especialmente aquelas localizadas no interior do país, não existe hoje outro segmento econômico capaz de substituir imediatamente esse investimento. Essas receitas são fundamentais para manter estruturas administrativas, centros de treinamento, profissionais, projetos sociais e departamentos que não gerem recursos suficientes para se sustentar de maneira independente, como parte do futebol feminino e a formação de futuros talentos, os primeiros investimentos ameaçados quando a receita cai de forma abrupta. Assim, os rumores sobre mudanças abruptas na regulamentação do mercado de apostas têm gerado enorme preocupação em todos os clubes, federações e entidades de administração do esporte. Uma mudança abrupta nas regras reduziria a capacidade de investimento dos clubes e criaria desequilíbrios dentro e fora do país. Contratos regularmente firmados, planejamentos plurianuais e compromissos financeiros foram estabelecidos sob um marco regulatório construído pelo próprio Estado. Para responder a um mercado que já existia e movimentava ilegalmente bilhões de reais, o país instituiu um ambiente regulado. Empresas foram autorizadas, passaram a recolher impostos e assumiram obrigações relacionadas à proteção do consumidor, ao bloqueio de menores, à prevenção de práticas abusivas e ao combate à lavagem de dinheiro e à manipulação de competições. Foi justamente a regulamentação do mercado que retirou o Brasil da liderança do ranking mundial de casos de manipulação. Inviabilizar esse modelo não fará com que as apostas deixem de existir. Apenas abrirá o caminho para que os consumidores migrem integralmente para plataformas clandestinas, que não pagam impostos, não respeitam limites, não oferecem instrumentos de proteção e não colaboram com as autoridades. — Flamengo (@Flamengo) September 17, 2026

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta fue operado tras fracturarse la muñeca izquierda y estará ausente las próximas semanas, mientras que su compatriota Guillermo Varela y el ecuatoriano Anthony Valencia se reincorporan al equipo el miércoles y no deben jugar en Vila Belmiro.

Con tres puntos más que el Palmeiras y diez fechas por delante, el Flamengo entra en la recta final por ganar su tercer Brasileirão seguido.

El calendario no será fácil. Debe medirse a siete de los primeros nueve clasificados, incluyendo una visita al Palmeiras.

Maratón

Pendiente del regreso de sus ocho internacionales, el Palmeiras recibe el jueves en casa al Bahia. Solo tendrá a su plantel en pleno el miércoles.

El Verdão inicia un maratón de diez partidos en los próximos 30 días, con seis encuentros de liga, las semifinales de la Libertadores y las semifinales de la Copa de Brasil.

En esta fecha, no solo regresa Neymar.

Tras una lesión que lo apartó por dos meses de las canchas, el delantero Yuri Alberto puede reaparecer con el Corinthians, que enfrenta el miércoles al Internacional de Porto Alegre.

El técnico Eduardo Baptista debuta en el banquillo colorado, con la misión de evitar el descenso.