Los regalos que recibió Messi luego de su despedida en el Monumental de Buenos Aires

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, junto a Lionel Messi en el camerino del Estadio Monumental.

"Estamos esperando a Leo Messi para entregarle todos los regalos que le preparamos, de sorpresa, al mejor de todos los tiempos", dijo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, tras el show de despedida del astro argentino en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

En un evento cargado de fútbol, música, luces, juegos pirotécnicos y show de drones, Lionel Andrés Messi Cuccittini se despidió de la selección argentina.

Luego de un sentido discurso ante sus compañeros, hinchas y cuerpo técnico, Messi se retiró del estadio, ovacionado por todos los presentes, y entró al túnel, allí lo esperaba Aleandro Domínguez con algunos presentes.

El principal de la Conmebol entregó primero un anillo a Antonella, esposa de Messi, para que sea ella quien lo obsequie "al mejor de todos los tiempos".

"Y esta sí es para vos, el gran capitán, para siempre", le dijo Domínguez mientras le entregaba una cinta de capitán. Messi se la puso en el brazo derecho a Mateo.

También le entregó un trofeo de la Copa América y el balón con el que jugó el último partido de la Conmebol Copa América.

Messi se retiró de la selección de Argentina luego de 21 años. Consiguió dos Copa América, una Finalíssima y una Copa del Mundo.