Neymar se reencuentra con hincha que superó el cáncer y recrean baile de hace 13 años

El astro brasileño Neymar vivió un emotivo reencuentro con Matheus Souto después de 13 años. El hincha, quién superó el cáncer, protagonizó un emotivo momento al pedirle que celebrara el gol con un baile especial.

El hincha brasileño conoció al futbolista en 2012, cuando era un niño de 6 años y se encontraba en tratamiento contra la leucemia. En aquella visita, le dijo: "Si anotas un gol, ¿puedes hacer este baile? ". Neymar Jr no dudo en cumplir la promesa, anotó el gol, bailó en la celebración y ese momento quedó inmortalizado en la historia del fútbol.

Después de haber superado la enfermedad, con 19 años, Matheus regresó al CT Rei Pelé, la moderna instalación de entrenamiento del Santos FC en Brasil, para reunirse con su ídolo.

Con una gran sonrisa y evidentemente emocionado, el joven saludó al delantero de 33 años. "Qué bueno verte feliz, recuperado", señaló Neymar. De inmediato, Matheus aprovechó para agradecer el gesto que tuvo cuando era niño.

"Quería agradecerte por todo. Tanto tú como Santos son muy importantes para mí y me dieron motivación, me hicieron seguir persistiendo en toda mi lucha, todo mi tratamiento", señaló el hincha.

Entre abrazos y risas, ambos reacrearon el icónico baile que quedó inmortalizado. También firmó una camiseta del Santos y se tomaron varias fotografías para el recuerdo.