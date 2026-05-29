Esmeraldas, tierra de Hincapié y Pacho, listos para la final de la Champions

Vista panorámica del malecón de playa Las Palmas, donde se realizará un megaevento por la final de la Champions League, este 30 de mayo de 2026.

La emoción se siente en cada rincón. En Esmeraldas no se habla de otra cosa que del gran duelo entre dos de sus talentos: Willian Pacho y Piero Hincapié.

Por ello, el Municipio de Esmeraldas organizó un megaevento para congregar a los habitantes en el malecón playa Las Palmas, desde las 10H00.

Allí se colocará una pantalla gigante para seguir la gran final de la UEFA Champions League, que se disputará en Hungría.

Ciudadanos, deportistas y amigos resaltan las virtudes de los defensores ecuatorianos. Willian Pacho nació en Quinindé, mientras que Piero Hincapié en la capital de la provincia verde.

Ambos, con 24 años de edad, pasan a la historia en este importante torneo, donde Pacho buscará su segunda copa e Hincapié irá por ese primer título.

Guayaquil se une a la fiebre de la Champions

Además de su natal Esmeraldas, Guayaquil alista un evento para seguir la gran final entre los ecuatorianos.

La renovada plaza municipal Guayarte también colocará una pantalla gigante para seguir la esperada final europea.

La entrada será gratuita este sábado 30 de mayo de 2026, a las 11H00.

Mientras, el comercio también se mueve con la venta de camisetas del cuadro parisino PSG, de Pacho, y del equipo británico Arsenal, de Hincapié.

Ambos son las únicas bajas de la Tri en su amistoso con Arabia Saudita, que se jugará ese mismo día a las 18H30 en Nueva Jersey, Estados Unidos.