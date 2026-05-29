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Libertadores

Estas fechas se jugarán la fase de octavos de final de la Copa Libertadores 2026

El torneo más importante del Continente se jugará después del Mundial y los clubes ecuatorianos IDV y LDU sueñan con llegar a la final.  

EN VIVO | Macará vs. Independiente del Valle

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Autor

Mauricio Bayas

Actualizado:

29 may 2026 - 16:18

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La fase de eliminación directa de la Copa Libertadores 2026 en octavos de final retomará su actividad a mediados del segundo semestre del año, justo después de la pausa obligatoria por la disputa de la Copa Mundial de la FIFA. 

La Conmebol determinó que los partidos de ida correspondientes a los octavos de final se lleven a cabo entre el martes 11 y el jueves 13 de agosto. Durante esta semana, los clubes que clasificaron en la segunda posición de sus respectivos grupos abrirán las llaves jugando en condición de local, buscando obtener una ventaja inicial antes de tener que viajar para el cierre de la serie.

La definición de los ocho mejores equipos del continente se resolverá de inmediato a la semana siguiente, con la programación de las revanchas. Los compromisos de vuelta quedaron fijados en el calendario oficial para disputarse desde el martes 18 hasta el jueves 20 de agosto. 

En esta instancia, las escuadras que culminaron la fase de grupos en el primer lugar tendrán el beneficio reglamentario de cerrar las eliminatorias en sus propios estadios y ante su público, lo que suele ser un factor determinante para sentenciar el pase a la siguiente ronda.

Partidos de Ida (11 al 13 de Agosto de 2026)

Local (Ida) vs. Visitante (Ida) Estadio / Ciudad
Estudiantes de La Plata (ARG) vs. Universidad Católica (CHI) Estadio UNO, La Plata
Mirassol (BRA) vs. Liga de Quito (ECU) Estadio José Maria de Campos Maia, Mirassol
Fluminense (BRA) vs. Independiente Rivadavia (ARG) Estadio Maracaná, Río de Janeiro
Deportes Tolima (COL) vs. Independiente del Valle (ECU) Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué
Cruzeiro (BRA) vs. Flamengo (BRA) Estadio Mineirão, Belo Horizonte
Platense (ARG) vs. Coquimbo Unido (CHI) Estadio Ciudad de Vicente López, Florida
Palmeiras (BRA) vs. Cerro Porteño (PAR) Allianz Parque, São Paulo
Rosario Central (ARG) vs. Corinthians (BRA) Estadio Gigante de Arroyito, Rosario

Partidos de Vuelta (18 al 20 de Agosto de 2026)

Local (Vuelta) vs. Visitante (Vuelta) Estadio / Ciudad
Universidad Católica (CHI) vs. Estudiantes de La Plata (ARG) Estadio San Carlos de Apoquindo, Santiago
Liga de Quito (ECU) vs. Mirassol (BRA) Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito
Independiente Rivadavia (ARG) vs. Fluminense (BRA) Estadio Bautista Gargantini, Mendoza
Independiente del Valle (ECU) vs. Deportes Tolima (COL) Estadio Banco Guayaquil, Sangolquí
Flamengo (BRA) vs. Cruzeiro (BRA) Estadio Maracaná, Río de Janeiro
Coquimbo Unido (CHI) vs. Platense (ARG) Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo
Cerro Porteño (PAR) vs. Palmeiras (BRA) Estadio General Pablo Rojas, Asunción
Corinthians (BRA) vs. Rosario Central (ARG) Neo Química Arena, São Paulo

Los planteles que logren superar esta exigente fase de octavos de final avanzarán directamente a los cuartos de final, previstos para disputarse entre el 8 y el 17 de septiembre. 

El camino trazado por el organismo sudamericano continuará con las semifinales en el mes de octubre, sirviendo como antesala para el evento cumbre del torneo. Todo el calendario de play-offs culminará el sábado 28 de noviembre, fecha elegida para que se juegue la gran final única que coronará al nuevo campeón de América en el emblemático Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

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